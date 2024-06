Alors que les regards ont tendance à se tourner du côté de Samsung pour la sortie de sa bague connectée Galaxy Ring qui a déjà été officialisée, la marque Amazfit étend la disponibilité de sa proposition Helio Ring à l'Europe (et en France).

Fabriquée en alliage de titane pour un poids de 4 g et résistante à l'eau (10 ATM), l'Amazfit Helio Ring est une bague connectée épaisse de 2,6 mm. Elle est orientée performances sportives, avec également le suivi d'indicateurs de santé et de la récupération, dont la surveillance de la qualité du sommeil.

Elle dispose d'un capteur de fréquence cardiaque, capteur de température et capteur d'activité électrodermale. La Helio Ring permet le suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO 2 (saturation en oxygène du sang) et du stress. Les données sont analysées et affichées dans l'application Zepp qui propose par exemple un score de préparation quotidien.

Pas de GPS de module intégré

Les données peuvent être synchronisées avec des applications tierces comme Google Fit, Komoot, Santé d'Apple et Strava. Avec quatre modes sportifs, il est toutefois à souligner que la montre connectée Helio Ring n'intègre pas elle-même de GPS.

Amazfit positionne la Helio Ring comme un complément de ses montres connectées et des données qu'elles fournissent.

Prix et disponibilité

Avec une autonomie promise de jusqu'à 4 jours et charge sans fil, la montre connectée Helio Ring d'Amazfit est introduite sur le marché européen au prix de 299,90 €, voire à moitié prix dans le cadre d'un achat groupé avec des montres connectées Amazfit Cheetah Pro, T-Rex Ultra ou Falcon.

Le lancement se fait avec une taille 10 (circonférence de doigt de 66 mm) et une taille 12 (71,3 mm), sachant que d'autres tailles seront ultérieurement de la partie.