Les bagues connectées font petit à petit leur chemin dans le paysage des wearables, aux côtés des montres et bracelets connectés mesurant votre activité quotidienne et sportive.

Si un certain nombre d'acteurs sont déjà présents sur le créneau, le géant Samsung compte s'y mettre à son tour et a déjà commencé à évoquer une bague connectée Galaxy Ring en début d'année avant de la montrer un peu plus lors du salon MWC 2024 de Barcelone fin février.

Le groupe coréen garde encore une partie des secrets du gadget en réserve et s'est contenté de donner les grandes lignes d'une activité de suivi de l'activité quotidienne, du sommeil et des sessions sportives grâce à ses différents capteurs logés dans l'intérieur de l'anneau.

Ca se précise pour une fenêtre estivale

Samsung n'ira pas jusqu'à prétendre à une exactitude médicale dans les mesures et les données seront donc fournies plus à titre indicatif que pour argent comptant dans le cadre d'un usage récréatif et non pour un suivi précis de données physiologiques, à défaut de disposer des certifications correspondantes.

Elle devrait tout de même permettre de réaliser un ECG partiel capable de détecter d'éventuelles arythmies cardiaques, comme le proposent déjà les montres connectées Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Ring au salon MWC 2024

Les attentes portent sur un lancement durant le mois de juillet (et une commercialisation en août) peut-être en même temps que les smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 et la publication coréenne The Elec affirme de son côté que la production débutera à partir du mois de mai.

Et Samsung aurait de bons espoirs de succès pour son objet connecté et l'objectif de volume serait de 400 000 unités. Cela dépendra bien sûr de l'intérêt des fonctionnalités proposées mais aussi du prix de la bague connectée.

Le suivi de santé et de sommeil au bout du doigt

La Galaxy Ring devrait être proposée en différentes tailles et plusieurs coloris, avec une autonomie allant jusqu'à 9 jours. Comme pour ses montres connectées, cela sera sans doute variable entre les petites et les grandes tailles puisqu'il est question d'une batterie de 14,5 mAh pour les petits modèles et de 21,5 mAh pour les tailles plus généreuses.

A priori, la bague connectée fonctionnera le mieux avec les appareils Samsung mais sera compatible avec les smartphones Android d'autres marques. En revanche, les possesseurs d'iPhone devront trouver d'autres alternatives, le support n'étant pas prévu.