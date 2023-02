Le ballon chinois a défrayé la chronique en survolant les Etats-Unis avant d'être abattu au-dessus de l'Atlantique. Présenté par la Chine comme une sonde météorologique hors de contrôle, les Etats-Unis affirment pour leur part qu'il embarque des instruments d'écoute des communications et qu'il s'agit bien d'un système d'espionnage évoluant au-dessus de l'espace aérien américain.

Le gouvernement US a également indiqué que ces ballons espions ont survolé une quarantaine de pays ces dernières années dans une optique de collecte de renseignement, notamment sur des objectifs militaires.

Plusieurs nouveaux signalements

Et comme pour confirmer cette pratique, il a indiqué que trois objets volants ont été abattus la semaine dernière. De son côté, le Canada a également annoncé avoir détruit un "objet non identifié" entré dans son espace aérien avec l'aide des Etats-Unis, après un tir de missile d'un avion F-22.

Le ballon chinois abattu par les Etats-Unis

L'engin évoluait à 12 000 mètres d'altitude et a été présenté comme pouvant représenter un danger pour la sécurité des vols civils. L'objet était de forme cylindrique et plus petit que le ballon chinois abattu et il va faire l'objet d'analyses poussées pour déterminer son origine et ses fonctions.

Ce dimanche, l'espace aérien au-dessus du lac Michigan a été brièvement fermé, témoignant d'une certaine fébrilité depuis la mise en évidence de ces engins volants pouvant évoluer au-dessus des espaces aériens et collecter du renseignement.

Montée des tensions

La Chine n'a pas dévié de ses explications et réclame toujours la restitution de son équipement, tandis que les Etats-Unis sont désormais sur le qui-vive et envoient des avions patrouiller au moindre écho radar, comme ce samedi au-dessus du Montana, sans trouver de nouvel objet non identifié.

Les tensions déjà vives entre les Etats-Unis et la Chine sont donc encore montées d'un cran avec ces objets volants évoluant à haute altitude et beaucoup moins coûteux que des satellites pouvant sillonner le ciel tout en étant difficilement détectables.