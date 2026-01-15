La plateforme de distribution de musique Bandcamp a pris une position ferme en annonçant l'interdiction des contenus audio générés par IA, avec la volonté de placer la créativité humaine au premier plan.

La musique entièrement ou en grande partie IA

Bandcamp stipule que la musique et l'audio générés entièrement ou en grande partie par l'IA ne sont pas autorisés.

Cette interdiction s'étend également à l'utilisation d'outils d'IA pour " usurper l'identité d'autres artistes ou imiter leurs styles ", une mesure déjà en place sur d'autres plateformes.

Bandcamp fait appel à sa communauté pour signaler tout contenu suspect via ses moyens de modération, et se réserve le droit de retirer toute musique sur simple suspicion qu'elle soit générée par l'IA.

Une position radicale de Bandcamp

La position de Bandcamp est l'une des plus radicales du secteur. Elle tranche avec l'approche de géants comme Spotify, qui autorise la musique générée par l'IA tant qu'elle ne contrevient pas aux règles sur l'usurpation d'identité ou le spam.

Cette différence s'explique notamment par des modèles économiques distincts. Alors que Spotify rémunère les artistes au nombre d'écoutes, incitant potentiellement à la production de masse à bas coût, Bandcamp fonctionne comme un marché direct où les fans achètent la musique et les produits dérivés des artistes.

Face au défi de la détection

Les générateurs d'IA musicale comme Suno ou Udio deviennent si sophistiqués qu'il est de plus en plus difficile de distinguer une création humaine d'une production synthétique.

Hormis l'appel à sa communauté, Bandcamp reste flou sur ses capacités de détection de la musique IA. Un domaine pour lequel Deezer vante un outil de pointe de sa conception.