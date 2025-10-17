Le géant du streaming audio Spotify a officialisé une collaboration avec les trois plus grandes maisons de disques, Sony Music, Universal Music Group et Warner Music, ainsi qu'avec l'agence de licences indépendantes Merlin et la société Believe.

L'objectif est de codévelopper une nouvelle génération de produits basés sur l'intelligence artificielle, conçus pour servir les artistes plutôt que de les concurrencer.

Les principes directeurs de la collaboration

L'alliance repose sur un cadre strict défini par plusieurs principes fondamentaux. Tout développement se fera via des accords préalables avec les ayants droit. Les artistes et labels auront le choix de participer ou non, assurant que l'utilisation de l'IA respecte leurs valeurs.

Les outils devront créer de nouvelles sources de revenus et garantir une compensation équitable. Il est en outre souligné que le but est de renforcer le lien entre les artistes et les fans, pas de remplacer la créativité humaine.

Une alliance cruciale pour l'industrie musicale

Cette initiative intervient dans un contexte de méfiance croissante envers l'IA générative.

" Si l'industrie musicale ne prend pas les devants maintenant, l'innovation basée sur l'IA se produira ailleurs, sans droits d'auteur, sans consentement et sans compensation ", écrit Spotify.

La plateforme a d'ailleurs récemment supprimé plus de 75 millions de morceaux frauduleux et générés artificiellement au cours des 12 derniers mois. L'émergence de groupes entièrement générés par IA, comme The Velvet Sundown, avait également soulevé de nombreuses questions.

Des outils IA responsables pour bientôt

Spotify indique avoir commencé à constituer un laboratoire de recherche et une équipe dédiée à l'IA générative. Les premiers produits qui concrétisent les engagements pris sont déjà en cours de développement.