L'intelligence artificielle générative a le vent en poupe et devient l'axe majeur de progression de l'ensemble des services en ligne. Après Microsoft, c'est donc naturellement au tour de Google de doper ses services à l'iA, non pas avec ChatGPT cette fois, mais avec Bard, la solution maison développée à Mountain View.

On se souvient du lancement quelque peu raté de Bard qui de l'aveu des pontes de Google était finalement prématuré. Finalement c'est quelques mois plus tard à peine que l'on apprenne que Bard est désormais parée à s'installer plus largement au coeur des services du géant du Net.

Bard va ainsi progressivement s'installer dans l'ensemble des applications et services en ligne de Google pour proposer des fonctionnalités avancées aux utilisateurs. Il sera ainsi possible de discuter avec Bard comme un véritable assistant pour retrouver des fichiers, obtenir des informations diverses, réorganiser son planning, automatiser des réponses à des emails ou créer listings et publimails...

Jusqu'ici restreint à la langue anglaise, Google passe la seconde pour permettre à Bard de comprendre et d'échanger dans plus de 40 nouvelles langues. On retrouvera donc les fonctionnalités déjà proposées par Bard en anglais, mais également de nouvelles.

En mettant la main sur l'ensemble des services Google, Bard devrait se présenter comme un assistant polyvalent et permettre d'accélérer les processus de création et de travail chez les utilisateurs. Bard devrait devenir un véritable collaborateur à part entière voué à nous faire gagner du temps et à aller au-delà des utilisations courantes des services de Google. Il pourra ainsi aller piocher des contenus dans Google Doc, Drive, YouTube, Gmail, Flight, Maps pour fournir un ensemble colossal de données en quelques secondes avec des réponses contextualisées.

Google prend un exemple de planification de voyage : il suffit de demander à Bard de récupérer, via Gmail, les dates qui conviennent le mieux à tous les participants du voyage vers une destination choisie et de rechercher à la fois les billets d'avion et chambres d'hôtel les mieux notées et les moins chères, tout en lui demandant de planifier l'itinéraire vers l'aéroport et en sélectionnant des vidéos sur YouTube présentant les activités possibles sur place.

On obtient ainsi un email personnalisé avec l'ensemble des données demandées classifiées.