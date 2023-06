Bard est le service d'IA conversationnelle de Google qui connaît actuellement une évolution rapide et fonctionne désormais entièrement sur le modèle de langage PaLM 2. Souvent perçu comme un concurrent de ChatGPT et une réponse à Bing Chat (Bing IA), Google a annoncé une disponibilité de Bard dans 180 pays, puis dans les 40 langues les plus parlées au monde d'ici fin 2023.

Pourtant, l'Europe fait toujours exception au déploiement de Bard qui y prend du retard. Google avait en effet prévu de lancer Bard dans l'Union européenne dès cette semaine, mais ce ne sera finalement pas le cas.

Selon une information de Politico, ce retard à l'allumage pour l'UE est en rapport avec un blocage qui émane de la Data Protection Commission (DPC). Pour le moment, le régulateur irlandais a suspendu le lancement.

Une suspension jusqu'à nouvel ordre

Pour la Cnil irlandaise, le groupe Google doit encore fournir des informations suffisantes et détaillées sur la manière dont son outil d'IA générative protège la vie privée des Européens. En filigrane, c'est sa conformité effective avec le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) qui est en jeu.

" À ce stade, nous n'avons pas reçu d'informations détaillées, ni vu d'évaluation de l'impact du déploiement sur la protection des données ", indique Graham Doyle.

Le porte-parole de la DPC ajoute que les réponses de Google seront partagées dès que possible, avec les autres agences européennes en charge de la protection des données.

Google se montre prudent

" Nous avons déclaré en mai que nous voulions rendre Bard plus largement disponible, y compris dans l'Union européenne, et que nous le ferions de manière responsable, après avoir consulté des experts, des régulateurs et des décideurs politiques ", a réagi un porte-parole de Google.

Il souligne que dans le cadre de ce processus, des discussions avec les régulateurs pour la protection des données ont eu lieu, afin de répondre à leurs questions et entendre leurs commentaires.

Rappelons que ChatGPT d'OpenAI avait par exemple été suspendu en Italie pour des préoccupations de protection de la vie privée. La suspension transalpine n'a duré qu'un mois, à la suite des mesures mises en œuvre par OpenAI.