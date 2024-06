Commençons avec la Bose Smart Ultra.

Elle offre une expérience audio immersive et spatiale grâce à la technologie Dolby Atmos et Bose TrueSpace, ainsi qu'aux six haut-parleurs, dont deux enceintes dipolaires orientées vers le haut.

Le mode Dialogue basé sur l’IA assure des voix claires et Alexa permet de contrôler facilement le système et d'accéder à vos informations.

Vous pouvez également appairer la barre avec votre casque Bose ou avec d’autres enceintes Bluetooth Bose grâce à la technologie SimpleSync.

La barre de son Bose Smart Ultra est proposée à 799 € au lieu de 999,95 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Amazon.



