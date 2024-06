Commençons avec le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Il est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz.

Sa luminosité peut atteindre jusqu'à 2 600 nits et la technologie Vision Booster vous permet de l'utiliser même en plein soleil. Le smartphone est équipé d'un cadre en titane ultra robuste, de verre Corning Gorilla Armor et est certifié IP68 pour une résistance à l'eau et à la poussière.

Effectuez une recherche instantanée en entourant simplement ce que vous voyez, traduisez vos conversations en temps réel, retranscrivez votre voix en texte avec des résumés et retouchez vos photos grâce à l'IA.

Côté photo, on trouve un capteur de 200 MP et un nouveau traitement d'image doté d'IA, ainsi qu'un moteur ProVisual qui améliore les couleurs, réduit le bruit et met en valeur les détails invisibles.

Le Space Zoom du Galaxy S24 Ultra vous place au cœur de l'action, même de nuit. Les photodiodes 1.6x plus grandes et le téléobjectif avec stabilisation optique plus large offrent des photos et vidéos plus lumineuses et stables.

La puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy est la plus puissante sur un smartphone Galaxy à ce jour et est idéale pour le gaming. La taille de la chambre à vapeur a été presque doublée, permettant au Galaxy S24 Ultra de rester au frais même en utilisation intensive.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est disponible sur AliExpress au prix de :

Livraison gratuite depuis la France.





Passons au graveur laser ATOMSTACK S40 Pro avec kit d'assistance pneumatique F30 Pro.

Doté d'une puissance optique de 48 W, il est capable de couper différents matériaux tels que le bois et les panneaux MDF, ainsi que de l'acier inoxydable. Grâce à son nouveau design laser, il peut basculer entre une puissance de sortie de 24 W et 48 W en un seul clic, offrant ainsi une grande polyvalence pour différents types de travaux de gravure et de découpe.

La machine utilise une nouvelle structure de mouvement avec un axe X de guidage linéaire pour une stabilité et une vitesse élevées.

L'ATOMSTACK S40 Pro est également équipé d'un kit d'assistance pneumatique à commutation automatique pour améliorer la capacité de découpe.

En termes de sécurité, la machine est munie d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un interrupteur de réinitialisation et d'un interrupteur de fin de course.

Sa surface de gravure peut être étendue jusqu'à 850 x 400 mm en remplaçant l'ensemble du cadre de l'axe Y.

Le graveur laser ATOMSTACK S40 Pro avec kit d'assistance pneumatique F30 Pro est proposé à 779 € avec le code NNNFRAS40P sur Geekbuying, et la livraison de l'UE est gratuite. Son prix officiel s'élève à 1 699 €.

Enfin, terminons avec le mini PC GEEKOM A7 Ryzen 9.

Idéal pour le gaming, l'édition vidéo et photo, la bureautique ou encore le visionnage de vidéos 4K, il offre des performances puissantes grâce à son processeur AMD Ryzen 9 7940HS avec 8 cœurs, 16 threads et pouvant atteindre une fréquence de 5,2 GHz.

Avec sa mémoire vive DDR5 de 32 Go et son SSD PCIe Gen2 x4 de 2 To, il convient parfaitement aux tâches gourmandes en stockage comme le montage vidéo et les jeux.

Il intègre deux ports HDMI, un port type-C complet et permet de connecter jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K, et prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et l'Ethernet 2,5 Gb.

Le mini PC GEEKOM A7 avec Ryzen 9 est en promotion à 749 € avec le code NNNFRGKA7 sur Geekbuying, et la livraison de l'UE est offerte. Son prix officiel s'élève à 999 €.



