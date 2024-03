Commençons avec la barre de son Bose Smart Soundbar 300.

Elle offre un son ample, des basses riches et des dialogues clairs grâce à ses cinq haut-parleurs large bande.

Alexa et l’Assistant Google sont intégrés et un système de microphone à réduction de bruit capte votre voix dans toutes les directions. La technologie exclusive Voice4Video de Bose élargit les fonctionnalités d’Alexa : une seule commande vocale suffit pour contrôler la barre, votre téléviseur et votre récepteur câble / satellite.

Vous pouvez également associer votre appareil à la barre de son pour diffuser votre musique via une connexion Bluetooth, votre réseau WiFi, Apple AirPlay 2 ou Spotify Connect.

La barre de son Bose Smart Soundbar 300 est en promotion à 289 € au lieu de 499,95 €, soit une remise de 42%. Il s'agit du meilleur prix proposé sur Amazon à ce jour.







Passons maintenant à l'aspirateur balai sans fil DOMO DO1032SV.

Il est doté d'un système cyclonique puissant avec batterie Li-ion 18,5 V et propose 2 vitesses. Il peut se transformer en aspirateur à main en un seul geste.

On trouve un bac à poussière 0,6 L et l'aspirateur assure une autonomie d'environ 20 minutes.

Il est fourni avec une brosse de sol maniable qui permet de passer dans les coins et les zones difficiles ainsi qu'une brosse motorisée amovible.

L'aspirateur balai sans fil DOMO DO1032SV est proposé à 49,99 € au lieu de 94,99 €, soit une remise de 47% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.







Enfin, enchaînons avec l'écran PC gaming AOC Agon Pro Mini-LED AG344UXM.

Cet écran avec FreeSync est doté d'une dalle IPS Mini-LED de 34 pouces avec une résolution de 3440 x 1440 et un contraste de 1000:1.

Il offre un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 170 Hz, est compatible G-Sync et 2 haut-parleurs 8 W sont intégrés.

Il est certifié VESA HDR1000.

L'écran PC gaming AOC Agon Pro Mini-LED AG344UXM est en réduction à 599,90 € au lieu de 749,30 €, soit une remise de 20% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.

