Commençons par le robot cuiseur connecté Moulinex i-Companion XL. D'une puissance de 1 550 W, il offre 12 vitesses et une grande capacité de 4,5 L pour régaler jusqu'à 10 personnes.

14 modes de fonctionnement sont disponibles dont 10 programmes automatiques, un mode manuel, la cuisson sans couvercle et le maintien au chaud. Un large choix de températures vous est également proposé, pour des plats réussis à la perfection.

Grâce à la connexion Bluetooth, les paramètres de votre recette sont transmis directement de l’application au robot pour vous aider à chaque étape.

Ne tombez plus en panne d'inspiration et retrouvez une infinité de recettes ajoutées chaque mois sur l'application gratuite Moulinex. Vous pouvez également sauvegarder vos recettes préférées, créer des listes de courses et recevoir des suggestions en fonction de vos goûts ou des ingrédients que vous avez avec la fonction « Dans mon frigo ».

Le cuiseur est fourni avec 6 accessoires : couteau hachoir, couteau pétrin/concasseur, batteur, mixeur, panier vapeur et découpe-légumes.

Il est également plus silencieux par rapport aux modèles les plus vendus et est compatible lave-vaisselle.

Le robot cuiseur connecté Moulinex i-Companion XL est en promotion à 599,99 € au lieu de 815,98 €, soit une remise de 26% sur Amazon. La livraison est gratuite.

