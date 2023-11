Commençons par la montre connectée Huawei Watch GT 4 + écouteurs sans fil FreeBuds SE 2. Equipée d'un écran AMOLED plus grand de 46 mm, elle offre une large autonomie jusqu'à 14 jours avec une charge complète, et jusqu'à 8 jours d'autonomie pour une utilisation typique.

Elle prend en charge les appels Bluetooth et la réponse rapide par SMS.

Le suivi de la santé a été amélioré grâce à l'algorithme TruSeen 5.5+ qui permet une surveillance précise de la fréquence cardiaque, du sommeil, du stress, de la SPO‌2, etc.

La nouvelle application Stay Fit vous aide à gérer vos données d'entraînement et vous fournit des mesures de haut niveau telles que les calories brûlées, l’apport calorique en temps réel, les calories actives, les calories au repos ou le déficit calorique.

Le positionnement GNSS bi-bande à cinq systèmes permet 30% de précision en plus et grâce à un algorithme intelligent de positionnement par fusion, la montre devient de plus en plus précise au fur et à mesure que vous courez.

Elle est compatible avec iOS et Android.

Les écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 permettent une écoute de 3 heures avec seulement 10 minutes de charge, jusqu'à 9 heures avec une charge complète et lorsqu'ils sont rechargés à plusieurs reprises avec le boîtier, ils peuvent offrir jusqu'à 40 heures d'écoute.

Le Bluetooth 5.3 vous assure une expérience plus immersive en synchronisant parfaitement le son et l'image.

Certifiés IP54, ils résistent à la poussière et aux éclaboussures et sont compatibles avec iOS et Android.

La montre connectée Huawei Watch GT 4 + écouteurs sans fil FreeBuds SE 2 est en vente flash à 249 € au lieu de 298 €, soit une remise de 16% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Passons au switch 5 ports TP-LINK TL-SG1005D. Équipé de 5 ports 10/100/1000 Mbps, il augmente considérablement la rapidité de votre serveur réseau pour un transfert instantané de fichiers volumineux comme les fichiers graphiques, CGI, CAD ou multimédia.

Il est doté d'une technologie innovante d'économie d'énergie : il détecte automatiquement le statut de connexion de chaque port et réduit la consommation des ports en veille. Il ajuste aussi automatiquement sa consommation en fonction de l'état de la liaison et de la longueur de câble, réalisant ainsi jusqu'à 80% d'économie d'énergie.

Aucune configuration n'est requise, il est facile à installer et à utiliser.

Le switch 5 ports TP-LINK est en réduction à 7,90 € au lieu de 30,99 €, soit une remise de 75% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 3,99 €.

Enfin, terminons avec la trottinette électrique Pure Electric Pure Air3 Pro. Dotée d'un moteur puissant de 500 W (710 W en pointe), elle offre une vitesse maximale de 25 km/h, différents modes de puissance ainsi qu'une acccélération et une capacité à grimper les côtes améliorées.

Sa batterie de 37V / 9600 mAh permet une autonomie jusqu'à 40 km en une seule charge de 6 heures.

Alliant frein à tambour à l'avant et frein électronique à l'arrière, elle garantit une puissance de freinage sûre et les pneus larges de 10 pouces sans chambre à air vous apporteront une conduite sécurisée et confortable.

La technologie de stabilisation du guidon Pure Control empêche les tremblements et permet aux poignées de revenir en position centrale après avoir été tournées, pour plus de souplesse.

Côté sécurité, elle est équipée de clignotants, d'un feu arrière et d'un feu avant 4 fois plus lumineux que sur les précédentes trottinettes.

L'écran vous facilite la conduite en affichant la vitesse en temps réel, l'état de la batterie et le mode de conduite.

La trottinette électrique Pure Electric Pure Air3 Pro est en réduction à 499,99 € au lieu de 599,99 €, soit une remise de 17% sur la Fnac. La livraison est offerte.

