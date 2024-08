Voici tout d'abord le système de haut-parleurs Logitech Z906.

Il est composé d'une unité de commande, de quatre haut-parleurs satellites, d'un canal central, d'un caisson de basses et d'une télécommande.

Ce système de haut-parleurs 5.1, certifié THX, offre une puissance de crête de 1000 W et de 500 W RMS pour un son surround riche et immersif avec des basses profondes et prend en charge le Dolby Digital et DTS.

Le Z906 peut se connecter à jusqu'à six dispositifs compatibles via diverses entrées : 3,5 mm, RCA, six canaux directs, coaxial numérique ou optique. Changez facilement de source d'entrée grâce à la console de commande ou à la télécommande.

Vous pouvez également choisir votre mode d'écoute parmi le surround 2.1, 4.1 ou 3D pour un son personnalisé.

Le système de haut-parleurs Logitech Z906 est proposé à 292 € sur Cdiscount avec livraison gratuite, soit un rabais de 31 % par rapport à son prix officiel de 429 €.



Voici quelques autres enceintes ou barres de son PC pour le gaming à prix réduit en ce moment :

