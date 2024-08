On commence avec la caméra de sécurité extérieure filaire eufy Outdoor Cam E220.

Visionnez à tout moment les dernières 24 heures en résolution 2K grâce à l'ouverture F2.0 qui capture des images nettes.

Le projecteur puissant intégré à la caméra éclaire la zone environnante lorsqu'un mouvement suspect est détecté. Il permet également de visualiser des images en couleur, même dans des conditions de faible luminosité.

Le support magnétique et le câble de 6 m permettent une installation aisée où vous le souhaitez.

Grâce à l'IA intégrée, le traitement des données par la caméra permet des décisions plus rapides et réduit les erreurs. La détection est plus précise, réduisant ainsi le nombre de fausses alertes.

Dotée d'une carte mémoire de 32 Go, la caméra vous assure une protection sans frais supplémentaires.

La caméra de sécurité extérieure filaire eufy Outdoor Cam E220 est proposée à 47,50 € au lieu de 69,99 €, soit une remise de 32 % sur Amazon. Le site officiel eufy indique un prix de base d'environ 91 €.

On enchaîne avec le mini PC GEEKOM XT12 Pro.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-12900H avec 14 cœurs et 20 threads et d'un GPU Intel Iris Xe.

On trouve 32 Go de mémoire DDR4-3200 SODIMM en double canal pouvant aller jusqu'à 64 Go, un SSD PCIe Gen 4x4 M.2 2280 de 1 To extensible à 2 To ainsi qu'un emplacement pour SSD M.2 2242 SATA de 1 To maximum.

Le XT12 Pro inclut des ports USB 4 Gen3 avec prise en charge Power Delivery, deux ports HDMI 2.0 (4K 60Hz) et la technologie Thunderbolt 4 pour des transferts de données ultra-rapides jusqu'à 40 Gb/s et la possibilité de connexion à un GPU externe. Le mini PC supporte jusqu'à quatre écrans 4K ou un écran 8K.

Il intègre également un système de refroidissement IceBlast 1.0 ainsi qu'un port LAN 2,5 G et prend en charge le WiFi 6E.

Retrouvez le mini PC GEEKOM XT12 Pro à 589 € au lieu de 699 €, soit une remise de 16 % sur la Fnac avec expédition gratuite depuis la Pologne. Le prix officiel pour ce modèle s'élève à 879 €.

Enfin, voici le robot nettoyeur de vitres Liectroux YW810.

Il est équipé d'un moteur sans balais délivrant une puissance d'aspiration de 2800 Pa ainsi que d'un système de pulvérisation d'eau bidirectionnel automatique avec réservoir de 70 ml.

Le robot prend en charge la détection de verre sans cadre via la pression d'air et est adapté à toutes les épaisseurs de verre.

Il offre une vitesse de nettoyage rapide, atteignant jusqu'à 2 minutes par mètre carré. Un système d'alimentation sans interruption (UPS) est intégré pour assurer un fonctionnement continu pendant 20 minutes après une coupure de courant.

Il propose 3 modes de nettoyage, avec un contrôle possible via l'application pour une programmation précise des trajets ou manuellement à l'aide de la télécommande.

Après avoir terminé son travail, l'appareil retourne automatiquement à son point de départ.

Le robot nettoyeur de vitres Liectroux YW810 est disponible à 100,13 € grâce au code BGdda756 sur Banggood avec livraison gratuite en 5 jours depuis l'UE. Son prix officiel s'élève à 115 €.

