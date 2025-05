On démarre avec la barre de son JBL Bar 1300.

Équipée de haut-parleurs surround et d’un caisson de basses sans fil, la JBL Bar 1300 combine la technologie MultiBeam, qui diffuse le son en rebondissant sur les murs pour une immersion totale, à six haut-parleurs puissants (quatre intégrés à la barre et deux dans les enceintes amovibles), pour une expérience sonore 3D en Dolby Atmos et DTS.

Grâce au Wi-Fi intégré, accédez à plus de 300 services de streaming via AirPlay, Alexa MRM et Chromecast intégré, et profitez de vos playlists et contenus audio avec une qualité optimale.

Les enceintes amovibles peuvent être utilisées individuellement comme enceintes Bluetooth autonomes, ou associées pour créer un son stéréo riche et enveloppant.

Avec l’application JBL One, personnalisez les réglages, configurez facilement la barre et découvrez un large catalogue musical.

Retrouvez la JBL Bar 1300 à 899,10 € au lieu de 1 499 € (prix officiel), soit une remise de 40 % sur Rakuten (vendeur Darty).



On continue avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4.

Sa réduction de bruit active offre une immersion sonore exceptionnelle grâce au processeur HD QN1 et à sa technologie à double capteur de bruit.

Le casque délivre un son haute résolution riche en détails grâce à ses transducteurs de 40 mm et à la prise en charge du codec LDAC.

Compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, il assure une autonomie allant jusqu’à 30 heures, avec une recharge rapide permettant 5 heures d’écoute en seulement 10 minutes.

Le casque intègre également des fonctions comme la mise en pause automatique lorsqu’on le retire, la détection vocale « Speak-to-Chat » qui réduit le volume dès que vous parlez, ainsi que la connexion simultanée à deux appareils.

Le casque Sony WH-1000XM4 est disponible en noir ou blanc à 181,99 € sur AliExpress, soit une remise de 32 % par rapport à son prix officiel de 269 €. La livraison depuis la France est gratuite.



Enfin, on termine avec les enceintes connectées Hi-Fi Edifier S3000 Pro.

Edifier propose ici son tout premier système avec enceintes gauche et droite totalement indépendantes et sans fil. Grâce à la technologie KleerNet, profitez d’une transmission ultra-stable et d’une qualité sonore quasi sans perte jusqu’à 100 m.

Compatibles avec l’audio haute résolution certifiée, et dotées du Bluetooth 5.0 avec aptX HD, les enceintes délivrent un son clair et précis jusqu’à 24 bits / 192 kHz via USB.

Les graves sont assurés par un haut-parleur de 6,5" avec diaphragme en alliage d’aluminium, offrant une profondeur et une puissance remarquables, sans aucune distorsion, pour une immersion sonore complète.

La paire d'enceintes connectées Hi-Fi Edifier S3000 Pro en bois foncé est en promotion à 499 € au lieu de 799 €, soit une remise de 38 % sur la Fnac.

Elle est aussi disponible au même prix chez Darty.



