Commençons avec la barre de son LG SE6S.

Elle génère un son puissant, sans caisson de basses, et est équipée du Smart Up-Mixer LG qui convertit un signal audio classique à 2 canaux en son surround multicanal pour une immersion sonore riche.

Grâce à DTS:X, la barre remplit votre pièce d’un son spatialisé réaliste.

Ses quatre radiateurs passifs génèrent des basses équilibrées et puissantes.

La barre de son est compatible avec Spotify et Tidal Connect et prend en charge le format MQA (Master Quality Audio) qui offre une très bonne qualité audio avec une connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

La barre de son LG SE6S est au prix de 249 € sur Darty, et une carte cadeau d'une valeur de 150 € vous est également offerte. Le prix officiel de la barre de son est 399 €.

On peut également la trouver à 233,40 € sur Amazon, à 232,22 sur Cdiscount et à 229,78 € sur Rue du Commerce.



Passons au vélo électrique GUNAI GN27.

Il est équipé d'un moteur 750 W et d'un capteur de couple moyen, offrant un contrôle précis de la puissance, et est alimenté par une batterie au lithium de 48 V 10,4 Ah, permettant des trajets de 40 à 70 km avec un temps de charge rapide de 5 à 6 heures.

Avec ses 3 modes de conduite et une boîte de vitesses Shimano à 7 vitesses, le vélo permet des réglages de vitesse rapides et fiables. Son écran LCD affiche diverses informations telles que la vitesse, la distance et le niveau de la batterie.

Pour assurer une conduite sûre, le GUNAI GN27 est équipé d'un système de freinage à double disque, d'une suspension avant avec fonction de verrouillage pour amortir les chocs, d'un siège réglable, de pneus antidérapants résistants à l'usure et de phares LED adaptatifs.

Le vélo électrique GUNAI GN27 est à 929 € avec le code NNNFRGN27 sur Geekbuying avec la livraison gratuite de l'UE. Son prix officiel est 1 199 €.

Enfin, terminons avec le PC portable gaming MSI Thin GF63 12VE-016FR.

Il est doté d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces et 144 Hz et son système de refroidissement efficace permet de maintenir des températures basses même lors de sessions de jeu intenses, assurant ainsi un fonctionnement silencieux.

Son processeur Intel Core de 12ème génération offre des performances améliorées pour le multitâche et les jeux les plus exigeants. De plus, avec la NVIDIA GeForce RTX série 40, alimentée par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, il garantit des performances graphiques solides alimentées par l'IA.

Le PC prend en charge le le Wi-Fi 6 ainsi que la technologie Nahimic 3D Surround et la fonction Sound Sharing via Bluetooth, pour une immersion sonore totale.

Le PC portable gaming MSI Thin GF63 12VE-016FR est en ce moment à 899,99 € au lieu de 1 349,99 € (prix officiel), soit une remise de 33% sur Darty. Livraison à partir de 3,99 €.



