Commençons avec la barre de son Philips Fidelio TAFB1.

Cette barre de son 7.1.2 canaux Dolby Atmos, certifiée IMAX Amélioré, est dotée de haut-parleurs Fidelio 620 W, dont deux haut-parleurs orientés vers le haut ainsi qu'un caisson de basse intégré.

Elle est compatible DTS Play-Fi, ce qui vous permet de connecter l'appareil à un caisson de basse Fidelio externe et à des enceintes sans fil jumelées.

Chromecast et Spotify Connect sont intégrés et la barre est compatible avec Alexa, Apple Airplay 2 et Google Assistant.

La barre de son Philips Fidelio TAFB1 est en promotion à 699 € au lieu de 999 €, soit une remise de 30% sur Cdiscount.







Passons à la trottinette électrique Gyroor Flyblade X300.

Elle est équipée d'un moteur 500 W (700 W en crête) permettant d'atteindre jusqu'à 25 km/h et d'une batterie amovible 48V - 10000 mAh avec une autonomie allant jusqu'à 45 km.

Son amortisseur avant et son double système de freinage à disque garantissent une conduite maîtrisée et sécurisée avec un arrêt rapide sans perte d'équilibre. Elle dispose également d’un éclairage frontal et de clignotants sur les poignées.

On trouve également une plateforme extra-large de 23,5 cm, une béquille, un garde-boue et un antivol. De plus, la trottinette peut être connectée à l’application par Bluetooth.

La trottinette électrique Gyroor Flyblade X300 est proposée en ce moment à 749,99 € au lieu de 799,99 € sur la Fnac. La livraison est gratuite.







Enfin, enchaînons avec le SSD externe Samsung T5 EVO 4 To.

Il offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles jusqu'à 460 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres.



Grâce au logiciel Samsung Magician, gardez un œil sur le statut du SSD : vérifiez son temps d'utilisation, sa température, etc.

Il est fourni avec une garantie de 3 ans et est compatible avec Windows, MacOS, PC, appareils Android, consoles de jeux...

Le SSD externe Samsung T5 EVO 4 To est en réduction à 268,53 € sur Amazon, et son prix officiel est 299,99 €. Jusqu'au 31 mars, Samsung vous rembourse également 100 € pour l'achat de ce SSD.







À découvrir également sur GNT :