Commençons avec la caméra de surveillance extérieure sans fil eufy SoloCam C120.

Elle offre une résolution 2K et 8 Go de stockage local avec au moins 2 mois de séquences protégées par un cryptage militaire.



L'IA sur l'appareil ne vous avertit que lorsque des personnes sont détectées en vous envoyant des alertes immédiates directement sur l'application eufy Security.

Vous pouvez également définir des zones de sécurité personnalisées ou encore parler directement aux personnes qui s'approchent de la caméra dans un rayon de huit mètres grâce à l'audio bidirectionnel.

La caméra est facile à configurer et est compatible avec Alexa et Google Assistant.

La caméra de surveillance extérieure sans fil eufy SoloCam C120 est en promotion à 79,99 € au lieu de 110 €, soit une remise de 27% sur Amazon.







D'autres caméras sont en promotion, à savoir :







