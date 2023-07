Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de 3 produits affichant de belles promotions. Que vous soyez fan de son clair ou que vous en ayez marre de passer l'aspirateur, vous trouverez, ici, votre compte.

Commençons avec la barre de son Samsung HW-C440. Cette enceinte connectée, se reliant facilement à votre téléviseur via Bluetooth, dispose une puissance de 300 W et un caisson de basse sans fil. Sa petite taille lui permet de se glisser sous votre écran sans gêner sa vision.

Cette barre de son Samsung HW-C440 est proposée à 159,99 € au lieu de 226,85 € soit 29% de réduction chez Cdiscount. La livraison est offerte, pour le lendemain.





Continuons avec l'aspirateur robot laveur Xiaomi Mi Vacuum Mop. Cet aspirateur robotisé possède la technologie de navigation par cartographie. Vous pouvez créer des zones de travail restreintes. Il détecte les marches, les obstacles et le vide. Grâce à ses trois modes de fonctionnement, vous pourrez aspirer, nettoyer ainsi qu'aspirer et nettoyer. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Cet aspirateur robot laveur Xiaomi Mi Vacuum Mop est soldé à 209 € au lieu de 359 € soit 40% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 1,99 € pour la livraison, sous 5 jours.





Enchainons avec le mini PC AceMagician AM08 6900HX. Cet ordinateur taille miniature est doté d'un processeur AMD Ryzen 9 6900HX couplé à 32 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre une carte graphique AMD Radeon RX 680M et un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce mini PC AceMagician AM08 6900HX est vendu 699 € au lieu de 1399 € soit 50% de réduction avec le coupon chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





