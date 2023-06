Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de barres de son qui affichent de belles réductions. Ces appareils, contenant des haut-parleurs, transmettent l'audio diffusé par votre téléviseur. De faible épaisseur, ils sont, la plupart du temps, placés devant votre TV sans que cela ne dérange l'image.

Commençons avec la barre de son Samsung HW-B550. Ce pack audio se place sous votre TV et dispose de 5 haut-parleurs totalisant une puissance de 410 W. Le caisson de basse sans fil est inclus. L'appareil possède les connectivités classiques telles que Bluetooth et HDMI et exploite la technologie Dolby audio.

Cette barre de son Samsung HW-B550 est vendue 229,99 € au lieu de 299,99 € soit 23% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

Et d'autres barres de son sont en promotion à savoir :







