Les commerçants nous proposent, au jour le jour, de belles promotions afin de nous aider à lutter contre l'inflation. De ce fait, nous vous avons sélectionné 3 produits affichant une réduction intéressante et tout le monde y trouvera son compte.

Commençons avec la barre de son Samsung HW-B550. Ce kit sonore, qui se place sous votre TV, est doté de 5 haut-parleurs totalisant une puissance de 410 W. Le caisson de basse sans fil est inclus. Cette barre possède les connectivités classiques telles que Bluetooth et HDMI, et exploite la technologie Dolby audio.

Cette barre de son Samsung HW-B550 est proposée à 231,15 € au lieu de 299,99 € soit 23% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte sous 4 jours.





Continuons avec le smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,8" à une définition de 3088 x 1440 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le téléphone portable est propulsé par le SoC Exynos 2200 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Côté photo, l'appareil affiche 4 capteurs dont le principal est de 108 MP accompagné de trois autres de 12, 10 et 10 MP. À l'avant, une caméra de 40 MP permet de prendre des selfies. En termes d'autonomie, la batterie possède une capacité de 5000 mAh qui offre une autonomie de plus de 24h.

Ce smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra est disponible au prix de 639,99 € au lieu de 889 € soit 28% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 72 heures.





Enchainons avec le robot lave-vitre T8Pro. Cet appareil se charge du nettoyage de vos différents carreaux, affichant une puissance de succion de 3800 Pa. Il se déplace de manière autonome et reste collé à la vitre grâce à une pompe à vide. Sur son chemin, il nettoie tout type de surface lisse comme le verre, le miroir, le pare-douche et bien d'autres. L'appareil est vendu avec pas moins de 12 chiffons de nettoyage.

Ce robot lave-vitre T8Pro est vendu 151,79 € au lieu de 299,99 € soit 26% de ristourne + coupon vendeur chez Amazon. Il sera livré chez vous le lendemain, pour pas un centime de plus.





