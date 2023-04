Aujourd'hui, nous vous proposons une sélection de barres de son en promotion. Ces enceintes sont très prisées des gens qui aiment avoir un son plus précis lorsqu'ils regardent un film, par exemple. Au quotidien, elles permettent également de mieux écouter, sans pour autant augmenter le volume sonore systématiquement. Il y en a pour tous les budgets et le plus cher n'est pas forcément le plus adapté. C'est un choix personnel et dépendant de la configuration de votre pièce.

Commençons par la barre de son Creative Stage 2.1. Ce pack d'enceintes comprend 2 haut-parleurs dans la barre centrale et un caisson de basse. Le tout est contrôlé par une télécommande. Ce kit comprend les fonctions classiques telles que Bluetooth, entrée optique, auxiliaire ainsi que l'HDMI ARC. Un kit de fixation murale est fourni.

Cette barre de son Creative Stage 2.1 est vendue 79,99 € au lieu de 96,77 € soit 17% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, sous 48 heures.

D'autres barres de son sont également en promotion à savoir :







