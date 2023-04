Nouvelle semaine, nouvelles promotions. Nous vous avons concocté une sélection de trois produits à prix réduit.

Commençons par le disque SSD NVMe Samsung 980 Pro. Cette mémoire flash vous permet d'accéder plus rapidement à votre système d'exploitation, ainsi qu'aux différents logiciels installés dessus. Doté de 2 To de mémoire, il acceptera sans soucis l'installation de toutes vos applis. Il est, en moyenne, 12 fois plus rapide qu'un disque SSD en SATA, affichant 7000 Mo/s en écriture et lecture.

Ce disque SSD NVMe Samsung 980 Pro est vendu 172,99 € au lieu de 278 € soit 38% de remise immédiate sur Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.





Continuons avec le PC portable Lenovo Gaming 3 15ACH6. Cet ordinateur est doté d'un écran de 15,6" FHD IPS à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Côté affichage, il intègre une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD NVMe de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo Gaming 3 15ACH6 est proposé à 899,99 € au lieu de 1168 € soit 23% de réduction chez Cdiscount. La livraison est prévue pour le lendemain, sur le pas de votre porte, gratuitement.





Enchainons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba I7+. Cet appareil cartographie vos différentes pièces et les mémorisera afin de prendre une routine. Il dispose d'un réservoir à poussière de 1,7 L. L'aspirateur est capable d'aspirer une zone de 400 m² sans repasser par la case rechargement, soit une autonomie d'environ 75 minutes. Le tout est contrôlable par votre smartphone, via l'appli iRobot.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba I7+ est vendu 549,99 € au lieu de 929,99 € soit 40% de remise immédiate chez Boulanger. Le retrait est gratuit dans les magasins.





