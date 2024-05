Commençons avec la barre de son Bluetooth Samsung HW-T420 2.1.

Dotée d'une puissance de 150 W et d'une configuration 2.1 canaux, elle garantit des basses profondes et une qualité sonore exceptionnelle.

Sa fonction Smart Sound analyse automatiquement la source sonore pour ajuster les réglages audio, que ce soit pour regarder un film ou jouer à des jeux vidéo.

La barre de son intègre également le mode Jeu, qui optimise les effets sonores pour une immersion totale.

Avec une seule télécommande, vous pouvez contrôler facilement votre barre de son et votre téléviseur Samsung.

La barre de son Bluetooth Samsung HW-T420 2.1 est en ce moment à 119,99 € sur Cdiscount au lieu de 129,99 € (prix officiel). Jusqu'au 25 juin, Samsung propose également de vous rembourser 20 € pour l'achat de ce modèle. La livraison est offerte.

Passons à la centrale électrique portable VDL POWER HS2400.

D'une capacité de 2 048 Wh, elle intègre un onduleur CA de 2 400 W (surtension de 4 800 W), permettant de charger jusqu'à 16 appareils simultanément et est équipée de 6 ports AC, 2 ports USB-A standard, 4 ports USB-C, un port voiture, un port XT60 et 2 ports DC.

Grâce à la technologie d'onduleur bidirectionnel VDL, la station peut être entièrement chargée en seulement 2 heures avec un courant alternatif de 1 100 W. De plus, elle offre la possibilité d'une recharge rapide en 1,8 heure ou moins via une double charge par panneaux solaires et AC (jusqu'à 1 200 W maximum).

Grâce à sa fonction UPS (Uninterruptible Power Supply), elle assure une alimentation électrique continue en cas de panne du réseau électrique.

Un écran LCD affiche en temps réel le courant, la tension, la puissance et l'état de charge. La station dispose également d'un éclairage LED avec flash et fonction SOS.

Dotée de batteries LiFePo4, elle assure une sécurité accrue et jusqu'à 2 000 cycles de charge.

La centrale électrique portable VDL POWER HS2400 est au prix de 749 € avec le code NNNFRVP24 sur Geekbuying, et son prix officiel s'élève à 1 300,95 €. Livraison gratuite de l'UE.

Enfin, terminons notre top 3 avec le graveur laser portable LaserPecker 2 Pro.

Compact et plug-and-play, il se configure en quelques secondes et se pilote depuis un smartphone pour transférer des images et débuter la gravure en quelques clics.

Il est doté d'une vitesse de gravure allant jusqu'à 600 mm/s et propose une résolution ajustable en 1k, 1,3k et 2k pour des détails précis. Avec une vitesse de prévisualisation de 3 750 mm/s et un système de numérisation Galvano entièrement numérique, le positionnement est plus facile, précis et intuitif.

Le LaserPecker 2 présente également une fonctionnalité inédite avec un troisième axe permettant des gravures sur des objets cylindriques, ainsi qu'une expansion de la zone de gravure jusqu'à 100 x 2000 mm.

L'appareil peut graver sur une variété de matériaux, allant du métal au bois, en passant par le verre, le cuir, le plastique et bien d'autres encore.

Le graveur laser portable LaserPecker 2 Pro est proposé à 699 € avec le code NNNFRLP2P sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne.







