Voici tout d'abord la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Mini.

La technologie de virtualisation AMBEO crée des haut-parleurs virtuels pour offrir un son 3D immersif qui remplit l’espace tout en garantissant une clarté musicale exceptionnelle.

Grâce à l’auto-étalonnage, la barre de son s’adapte à l’acoustique de votre pièce. L’application permet de contrôler divers paramètres, tels que l’égalisation, l'amélioration des voix et bien plus encore.

Avec AMBEO|OS, profitez d'une compatibilité avec les principaux services de streaming, ainsi que du WiFi et du Bluetooth.

La Sennheiser Ambeo Soundbar Mini est en ce moment à 449,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 36% sur la Fnac. L'expédition est gratuite et s'effectuera à partir du 17/10. À noter que le site officiel Sennheiser indique un prix de base de 799 €.

On continue avec l'aspirateur balai sans fil Ultenic AC1 Elite.

Il vous permet d'aspirer et de nettoyer vos sols simultanément.

Grâce à son système de détection intelligent, l’appareil ajuste automatiquement la puissance d'aspiration pour s’adapter aux saletés sèches ou humides, même les plus tenaces. Utilisez le mode aspirateur pour aspirer les liquides et sécher les sols sans laisser de traces en quelques secondes.

Il offre une autonomie allant jusqu'à 50 minutes par charge, et un écran numérique affiche clairement la batterie restante, les modes de nettoyage et les rappels d’entretien. Des alertes vocales vous rappellent de recharger, de remplir le réservoir d’eau et de nettoyer le filtre.

L’aspirateur est équipé de réservoirs séparés pour l’eau propre et l’eau sale, garantissant l’utilisation d’eau fraîche à chaque lavage et réduisant la fréquence des remplissages. D’un simple appui, le système d’autonettoyage se met en marche.

L'aspirateur balai sans fil Ultenic AC1 Elite est en promotion à 189,99 € grâce au code 8SIEOXLY sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 269,99 €.

Enfin, on termine ce top 3 avec l'écran PC gaming MSI MAG 271QPX QD-OLED E2.

L'alliance des technologies Quantum Dot (QD) et OLED offre des images d'une précision inégalée. Avec une résolution WQHD de 2560 x 1440, cet écran de 26,5 pouces assure des contrastes ultra-élevés et une vaste gamme de couleurs, couvrant 98 % de l’espace Adobe RGB et 99,1 % du DCI-P3. Les nuances de couleur sont plus riches, et les noirs plus profonds.

Certifié DisplayHDR, cet écran True Black 400R peut atteindre une luminosité de 1000 nits.

Il propose un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et un temps de réponse GTG de seulement 0,03 ms, éliminant le flou de mouvement et garantissant une réactivité optimale. La technologie Adaptive-Sync assure un gameplay fluide, sans déchirure d’image.

Pour un confort maximal, MSI a intégré un système de refroidissement passif utilisant un film de graphène et un dissipateur thermique exclusif, offrant une durabilité accrue tout en maintenant un fonctionnement silencieux.

Retrouvez l'écran PC gaming MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 au prix de 599,99 € grâce au code MSI50 sur Boulanger avec livraison express à 8,99 €. À savoir que son prix officiel s'élève à 699,99 €.



