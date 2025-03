On commence tout d'abord avec la barre de son Sonos Ray.

Elle est équipée d'un système acoustique optimisé qui délivre un son clair et détaillé. Grâce à son calibrage Trueplay, elle s'ajuste à l’acoustique de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale, avec des dialogues nets et des basses profondes.





Branchez simplement la barre à votre téléviseur via un câble optique, et profitez instantanément d'un son amélioré. Compatible avec l’application Sonos, vous pouvez facilement régler l’égaliseur, ajuster les basses ou activer le mode "Amélioration des dialogues" pour une clarté vocale encore plus nette.

Et pour un son encore plus immersif, associez la Sonos Ray à d'autres enceintes Sonos pour créer un véritable home cinéma sans fil ou un système audio multiroom.

Si vous êtes détenteur de la carte Carrefour, vous pouvez obtenir la barre de son Sonos Ray en blanc à 137,49 €, soit une remise de 50 %.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 299 €.

