On commence avec les écouteurs Bluetooth Steelseries Arctis GameBuds.

Ils offrent une expérience audio immersive grâce à leur réduction de bruit active et à leur son spatial à 360°. Leur large compatibilité permet une connexion fluide avec de nombreuses plateformes.

Grâce à l'application, vous pouvez ajuster les paramètres sonores et d’alimentation directement depuis votre smartphone, avec un accès à plus de 100 préréglages audio. De plus, l’intégration avec SteelSeries GG et ses fonctionnalités avancées, comme Sonar, améliore l’expérience auditive en mettant en avant les sons essentiels du jeu pour une concentration optimale.

Les commandes gestuelles intégrées permettent une gestion intuitive des médias et des appels.

Le boîtier de charge est compatible avec la charge sans fil Qi tandis que le dongle USB-C 2,4 GHz inclus, accompagné d’un adaptateur USB-C vers USB-A, assure un appairage instantané avec une latence minimale.

Les écouteurs offrent jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une seule charge, et leur boîtier permet 3 recharges complètes, portant l'autonomie totale jusqu'à 40 heures d'utilisation.

Enfin, les voyants LED des GameBuds et du boîtier de charge fournissent des indications claires sur l’état de la batterie et de la connexion.

Retrouvez les Steelseries Arctis GameBuds en blanc à 99,99 € au lieu de 167,43 €, soit une remise de 40 % chez Boulanger.

On continue avec le Google Pixel 9 Pro 128 Go.

Il dispose d’un écran de 6,3 pouces OLED LTPO offrant une forte luminosité pour une lisibilité optimale en extérieur, une reproduction fidèle des couleurs quelles que soient les conditions d’éclairage et une expérience HDR10 immersive. Il est également protégé par un verre Corning Gorilla Victus 2.

Le triple appareil photo arrière du Pixel 9 Pro capture des clichés d’une qualité exceptionnelle, avec des couleurs naturelles, une exposition précise et un niveau de détail impressionnant, même en basse lumière. Il restitue fidèlement les nuances et les sources lumineuses tout en offrant des performances remarquables en zoom, que ce soit en grand angle ou en zoom rapproché.

En vidéo, sa stabilisation avancée garantit une fluidité remarquable, même en mouvement, et son zoom haute résolution x30 associé au mode vision de nuit permet d’obtenir des images ultra-nettes en toute circonstance.

Grâce à la puce Google Tensor G4, le smartphone exploite pleinement l’intelligence artificielle pour optimiser la photographie, la vidéo et la productivité.

Son autonomie peut atteindre 24 heures, et le boîtier de recharge sans fil Qi assure jusqu’à 40 heures d’utilisation avec trois charges complètes. Conçu pour durer, le Pixel 9 Pro bénéficie de sept ans de mises à jour de sécurité et de mises à jour Pixel.

Gemini, l’assistant IA intégré, simplifie encore plus l’expérience utilisateur. En appuyant longuement sur le bouton Marche/Arrêt, il devient possible d’écrire, de planifier et d’explorer des idées, tandis que Gemini Live permet une interaction fluide et naturelle, sans perte du fil de la conversation même en changeant de sujet.

Vous pouvez obtenir le Google Pixel 9 Pro 128 Go en noir à 699 € sur la boutique Orange grâce au bonus reprise de 100 €.

Enfin, on termine avec PC portable Asus VivoBook S 14 OLED S5406.

Doté d’un écran OLED 14 pouces WUXGA avec un format 16:10, il offre une résolution de 1920 x 1200 pixels, un affichage Validé PANTONE, une luminosité de 400 nits et une prise en charge HDR True Black 600 pour des couleurs éclatantes et un contraste exceptionnel. Grâce à sa couverture 100 % DCI-P3, il restitue plus d’un milliard de couleurs pour une qualité d’image optimale.

Propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 7535H et équipé de 16 Go de RAM LPDDR5X soudée, le PC garantit une fluidité à toute épreuve, même en multitâche. Son stockage SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 Go assure des performances rapides et un espace suffisant pour vos fichiers et applications. L’AMD Radeon Graphics intégrée permet de gérer efficacement l’affichage, idéal pour le streaming, l’édition légère ou les jeux occasionnels.

Le VivoBook S14 embarque également une webcam Full HD 1080p avec un volet de discrétion et une caméra infrarouge, ainsi qu’un système sonore Harman Kardon optimisé, avec une réduction du bruit par l’IA pour des conversations claires et nettes.

Côté connectivité, l'Asus VivoBook S14 est équipé du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3 et est vendu sans système d’exploitation.

Le PC portable Asus VivoBook S 14 OLED S5406 est en promotion à 569,99 € grâce au code 50DES499 sur Cdiscount avec livraison gratuite.

