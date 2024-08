On commence avec la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8.

Profitez d'une immersion totale grâce au Dolby Atmos / DTS, aux 11 haut-parleurs intégrés et au 360 Spatial Sound Mapping, qui peut créer jusqu’à 12 enceintes virtuelles pour donner l'impression que le son provient de plusieurs directions.

Bénéficiez de fonctionnalités exclusives avec votre TV BRAVIA. : la fonction Acoustic Center Sync transforme votre téléviseur en haut-parleur central, tandis que la technologie Voice Zoom 3 améliore la clarté des dialogues.

Les 11 haut-parleurs frontaux et verticaux X-balanced sont conçus pour optimiser la qualité sonore et minimiser la distorsion.

Connectez facilement la barre de son à votre téléviseur via un câble HDMI et contrôlez-la directement depuis votre smartphone grâce à l'application Sony BRAVIA Connect.

Appréciez vos musiques et films avec une qualité Hi-Res Audio et une immersion totale grâce au 360 Reality Audio. De plus, bénéficiez d'une amélioration sonore en temps réel avec le DSEE Extreme, qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité des fichiers audio compressés.

La BRAVIA Theatre Bar 8 est compatible avec le Variable Refresh Rate (VRR) et l'Auto Low Latency Mode (ALLM) via HDMI 2.1, ainsi qu'avec les résolutions 8K et 4K120 Passthrough.

La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 est en promotion à 790 € au lieu de 999 € (prix officiel), soit une remise de 21 % sur Amazon.



Voici quelques autres modèles de barres de son à prix réduit en ce moment :

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (mini PC BMAX B4 Plus, écran PC gaming Gawfolk et enceinte portable Sonos Era 100) ou encore notre top 10 des meilleures offres Rue du Commerce du moment.