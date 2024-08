On commence avec le mini PC BMAX B4 Plus.

Il est doté d'un processeur Intel 12th Gen N100 avec une fréquence Turbo atteignant 3,4 GHz ainsi que d'une carte graphique Intel UHD. Les deux ports HDMI et le port Type-C permettent d'afficher sur 3 écrans simultanément en 4K 60Hz.

On trouve 16 Go de mémoire vive DDR4 et un SSD de 512 Go avec un emplacement supplémentaire pour SSD M.2.

Le B4 Plus prend en charge le WiFi double-bande 2,4 GHz / 5 GHz et le Bluetooth 4.2 et intègre également un port RJ45. Il est préinstallé avec Windows 11.

Le mini PC BMAX B4 Plus est proposé en ce moment à 141,03 € sur AliExpress avec livraison gratuite en 3 jours. Son prix officiel s'élève à 269,95 €.

On passe maintenant à l'écran PC gaming Gawfolk GF340C.

Il s'agit d'un moniteur VA ultra-large de 34 pouces avec une résolution WQHD de 3440 x 1440 pixels et une incurvation de 1500R. Il offre une luminosité de 300 nits, un contraste de 3000:1, une couverture sRGB de 100 % et peut afficher 16,7 millions de couleurs. De plus, il prend en charge le HDR.

Profitez d'une expérience de jeu réactive avec un taux de rafraîchissement élevé de 165Hz, ainsi que de la fonction Adaptive Sync (AMD FreeSync) qui élimine les déchirures et les défauts d'image en synchronisant le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui de la carte graphique.

Le mode Eye Saver réduit la lumière bleue tandis que la technologie anti-scintillement garantit des images claires, des vidéos fluides et des mouvements rapides sans déchirures ni saccades.

Le moniteur peut être incliné de 15 degrés vers l'arrière et de 5 degrés vers l'avant. Il est compatible avec un support VESA 75 x 75 mm (non inclus).

Il dispose de 2 ports HDMI et de 2 ports DisplayPort et prend en charge HDMI 2.0 (jusqu'à 120 Hz) et DP 1.4 (jusqu'à 165 Hz).

L'écran PC gaming Gawfolk GF340C est disponible à 259,99 € sur Amazon avec le coupon à cocher sur la page.

Enfin, on finit notre top 3 avec l'enceinte Bluetooth portable Sonos Era 100.

Elle délivre un son stéréo parfaitement calibré et des basses profondes, quel que soit l’environnement et le volume.

Il suffit d'appuyer sur un bouton dans l'application Sonos pour que la technologie de calibrage Trueplay analyse l'acoustique unique de votre pièce et optimise l'égalisation de l'enceinte, garantissant une reproduction fidèle de tous vos contenus.

Plongez au cœur d’un champ sonore encore plus large en associant deux enceintes dans la même pièce et contrôlez votre système audio à la voix grâce à la commande Sonos Voice Control.

L'enceinte prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

L'enceinte Bluetooth portable Sonos Era 100 en noir ou blanc est en promotion à 219 € au lieu de 252 €, soit une remise de 13 % sur Amazon. De plus, une remise supplémentaire de 10,01 € vous est offerte au moment de passer la commande pour le modèle en noir. Le prix officiel de l'enceinte s'élève à 279 €.

