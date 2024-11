Le Black Friday débarque chez Boulanger : jusqu'au 2 décembre, profitez de remises pouvant aller jusqu'à -35 % sur la téléphonie et l'informatique, -40 % sur l'image et son et le petit électroménager et -30 % sur le gros électroménager.

Et avec la garantie satisfait ou remboursé, vous avez jusqu'au 31 janvier 2025 pour retourner vos produits en cas de changement d'avis.

Retrouvez ci-dessous quelques remises à ne pas rater pour l'occasion.

TOP 15 des meilleures remises du Black Friday Boulanger

