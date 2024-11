On commence avec le casque Bluetooth Marshall Major IV.

Équipé de transducteurs dynamiques sur mesure, il délivre des basses puissantes, des médiums harmonieux et des aigus d'une clarté remarquable.

Ses nouveaux coussinets d'oreilles, associés à des charnières 3D, un bandeau redessiné et des ressorts en spirale dotés d'amortisseurs en caoutchouc, garantissent un confort optimal tout en réduisant efficacement les vibrations.

Rechargeable sans fil, il intègre un bouton de commande multidirectionnel, offrant un contrôle intuitif de votre musique et des fonctionnalités de votre smartphone.

Avec plus de 80 heures d'autonomie, il vous accompagne durablement dans toutes vos activités.

Le casque Marshall Major IV (noir) est en ce moment à 79 € sur Amazon, soit une remise de 38 % par rapport à son prix officiel de 129 €.

On continue avec la montre connectée Amazfit Bip 5 Unity.

Dotée d’un cadre en acier inoxydable à la fois léger et robuste, ainsi que d’un grand écran haute résolution de 1,91 pouce avec revêtement anti-traces, elle offre une lisibilité optimale et un affichage toujours éclatant.

La version améliorée de Zepp OS 3.0 propose un écosystème enrichi avec plus de 70 mini-applications et jeux téléchargeables, facilement installables ou désinstallables depuis l’application Zepp.

Avec plus de 120 modes sportifs disponibles, la montre suit également votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre niveau de stress, votre sommeil, et propose des rappels pour la sédentarité ou le cycle menstruel.

Grâce aux appels Bluetooth et à Alexa intégré, vous pouvez passer et recevoir des appels directement depuis votre poignet, grâce au haut-parleur et au microphone intégrés.

La montre peut fonctionner jusqu’à 11 jours en utilisation standard et jusqu’à 26 jours en mode économie d’énergie.

Retrouvez la Amazfit Bip 5 Unity en promotion à 59,90 € au lieu de 69,90 €, soit une remise de 14 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le pack Logitech volant + pédalier G29 + casque filaire Astro A10 V2.

Compatible avec la PS5, PS4, PC et Mac, le volant en cuir cousu main garantit une expérience de conduite immersive grâce à son retour de force à deux moteurs. Avec une amplitude de rotation de 900° et de multiples commandes intégrées, il offre un contrôle précis et optimal.

Ses pédales réglables reproduisent des sensations authentiques, renforçant encore plus le réalisme.

Le casque intègre des transducteurs dynamiques de 32 mm réglés sur mesure ainsi qu'un micro à perche relevable de 6 mm avec fonction sourdine.

Grâce à son câble amovible doté d’un réglage de volume en ligne, vous pouvez ajuster facilement le son sans interrompre votre partie.

Le pack Logitech volant + pédalier G29 + casque filaire Astro A10 V2 est à retrouver chez Boulanger en promotion à 229,99 €. Pour information, les prix officiels s'élèvent à 419 € pour le volant et 64,99 € pour le casque.



