L'Ultimea Poseidon D80 est une barre de son 7.1 canaux conçue pour offrir une expérience home cinéma immersive et puissante. Avec sept haut-parleurs haute performance et un caisson de basses de 6,5 pouces, elle délivre un son d'une clarté exceptionnelle, atteignant jusqu'à 480 W de puissance.

Grâce à la technologie Dolby Atmos, chaque élément sonore est positionné avec précision, créant un paysage sonore tridimensionnel qui vous plonge au cœur de l'action.

Dotée de la technologie SurroundX et d’un système de localisation spatiale à 360°, la barre projette un son enveloppant depuis l'avant, l'arrière et les côtés. Son connecteur HDMI eARC assure une transmission audio optimale, tandis que les entrées optiques et AUX garantissent une compatibilité avec les équipements plus anciens.

Grâce à l’application ULTIMEA Smart, le contrôle du Poseidon D80 est simplifié, permettant des mises à jour régulières et des réglages audio avancés.

L’égalisation personnalisable propose 121 préréglages adaptés à différents genres musicaux ainsi que six modes spécifiques, tels que Film, Musique ou Jeu. La fonction « Personnaliser » permet également d’ajuster chaque fréquence avec précision.

Elle offre une capacité impressionnante de 2160 Wh et une sortie CA de 2400 W, lui permettant d’alimenter aussi bien des petits appareils que des équipements plus énergivores.

Dotée d’une batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO4), elle garantit une sécurité optimale et une durée de vie prolongée pouvant atteindre 10 ans. Son système de gestion intelligent (BMS) surveille en permanence les performances et protège contre les surcharges, les décharges excessives, les surtensions, les surintensités ainsi que les variations de température.

L’efficacité de charge est entièrement ajustable avec cinq niveaux de puissance – 300 W, 500 W, 700 W, 900 W et 1100 W – permettant d’adapter l’entrée en fonction des besoins tout en protégeant les appareils connectés.

Avec ses 13 ports de sortie, dont une prise allume-cigare, un port XT60, plusieurs ports USB-A et USB-C ainsi que trois prises CA, la centrale permet d’alimenter simultanément jusqu’à 13 appareils.

Grâce à son système d’alimentation sans interruption (UPS), elle assure une continuité électrique instantanée en cas de coupure de courant, basculant sur sa batterie interne en seulement 0,08 seconde.

Son grand écran LCD offre une lecture claire des informations essentielles, notamment le niveau de batterie, la puissance d’entrée et de sortie ainsi que le temps estimé de charge et de décharge. Ses lumières LED intégrées en font un allié idéal pour le camping ou comme source d’éclairage d’urgence.

Équipée d’un écran 12,1 pouces en 2,5K certifié TÜV Rheinland, elle offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 600 nits, garantissant une expérience visuelle fluide et confortable.

Animée par la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 2 et son processeur gravé en 4 nm, la tablette assure des performances rapides et réactives, idéales pour le multitâche et le divertissement.

Sa batterie de 10 000 mAh permet jusqu’à 12,1 heures de lecture vidéo et prend en charge la recharge rapide de 33 W pour une utilisation prolongée sans interruption.

Dotée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, elle délivre un son puissant et immersif, parfait pour profiter pleinement de vos contenus multimédia.

