On commence avec un zoom sur les Sony LinkBuds Fit.

Ils garantissent un confort longue durée grâce à leurs nouveaux stabilisateurs à coussin d’air, qui assurent un maintien optimal. Leur résistance à l’eau IPX4 les rend parfaits pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Profitez d’une qualité audio exceptionnelle grâce à la compatibilité Hi-Res Audio, à l’optimisation du son et à un égaliseur personnalisable qui vous permet d’adapter l’audio selon vos préférences.

Bénéficiez d’une réduction active du bruit avancée et de la technologie Auto-NC, qui s’adapte à votre environnement. Avec le mode Auto-Ambient, restez attentif à ce qui vous entoure sans retirer vos écouteurs.

Les LinkBuds Fit offrent jusqu’à 21 heures d’autonomie totale (5h30 pour les écouteurs et 15h30 via le boîtier). Besoin d’une recharge rapide ? En seulement 5 minutes de charge, profitez d’une heure de lecture.

Passez facilement d’un iPhone, Android, PC ou Mac grâce à la connexion multipoint, qui permet d’appairer deux appareils Bluetooth simultanément. Gérez facilement vos écouteurs avec les commandes tactiles, la commande vocale Sony ou l’application Sony | Sound Connect.

Retrouvez les Sony LinkBuds Fit en noir, blanc, vert ou violet à 149,99 € au lieu de 199 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Amazon.



