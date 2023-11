Commençons par la barre de son Sony HT-X8500. Fine et compacte, elle vous offre un son 3D avec les technologies Dolby Atmos et DTS:X.

Le Vertical Surround Engine vient compléter le tout avec deux hauts-parleurs avant et un double caisson de basses puissantes intégré pour une immersion totale.

Elle offre 4 modes : cinéma, jeu, musique et également actualités pour des voix plus claires.

La barre dispose d'un port HDMI et HDMI ARC optique ou sans fil avec le Bluetooth, et est compatible avec le format 4K HDR et la Dolby Vision.

La barre de son Sony HT-X8500 est en ce moment au prix de 249 € au lieu de 450 €, soit une remise de 45% sur Amazon. La livraison est gratuite.

