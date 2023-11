Commençons par le PC Gaming Lenovo Legion T5. Il est doté d'un processeur Intel Core i5-11400F d'une fréquence de jusqu'à 4,4 GHz et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire GDDR6 et une résolution de jusqu'à 7680 x 4320 (120 Hz).

Il possède 16 Go de RAM DDR4 et pour le stockage il vous fait bénéficier d'un SSD M.2 2280 PCIe de 512 Go.

Niveau connectivité, il offre 2 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.2, 1 port USB Type-C 3.2, 3 DisplayPort, 1 port HDMI 2.1 et 1 port Ethernet RJ45 1 Gbits/s.

Il fonctionne sous Windows 11 et utilise le Bluetooth 5.1.

Le PC Gaming Lenovo Legion T5 est en ce moment au prix de 999,99 € au lieu de 1 899,99 €, soit une remise de 48% sur la Fnac. La livraison est gratuite.

Passons maintenant à la Smart TV Samsung UE55CU8570 2023. Avec son design AirSlim fin et élégant, elle possède un écran UHD 4K de 55 pouces et un processeur Crystal 4K pour des images vives et réalistes. La technologie Dynamic Crystal Color offre en plus des couleurs éclatantes.

La qualité HDR permet de mieux voir les détails pendant des scènes sombres ou lumineuses et les couleurs sont plus profondes grâce au Contrast Enhancer.

La Smart TV offre un surround 3D synchronisé avec l'action pour une totale immersion. Si vous possédez une barre de son, Q- Symphony la coordonne avec les haut-parleurs du téléviseur pour adapter l'audio en fonction du contenu.

Un Gaming Hub et un Smart Hub sont également disponibles pour accéder à vos jeux, films, ou programmes et la fonction SmartThings vous permet de contrôler tous vos appareils intelligents depuis le téléviseur.

La Smart TV Samsung UE55CU8570 2023 est en ce moment proposée à 599 € au lieu de 899 €, soit une remise de 33% sur Amazon. La livraison est offerte.



Enfin, enchaînons avec le pack Samsung Galaxy Tab A8 + coque de protection. Fin, sobre et élégant, le smartphone possède un grand écran TFT de 10,5 pouces (1920 x 1200) pour une prise en main agréable.

Son stockage de 32 Go est extensible avec une carte micro SD et il offre également 3 Go de RAM.

Il est doté d'un processeur UniSOC T618 qui vous fait bénéficier d'un fonctionnement plus fluide de vos applications.

Grâce au son Dolby Atmos et aux quatre haut-parleurs, le smartphone vous assure un audio puissant et de qualité.

Le Wi-Fi 802.11 ac vous permet de surfer en très haut débit sur une distance plus large et le Bluetooth 5.0 est intégré.

Le pack Samsung Galaxy Tab A8 + coque de protection est au prix spécial de 209,99 € au lieu de 259,99 €, soit une remise de 20% sur Darty. La livraison est gratuite.

