Mettre fin au casse-tête du changement de smartphone entre Android et iOS semble être l'objectif d'une collaboration surprise entre Google et Apple. Les deux groupes rivaux ont décidé d'unir leurs forces pour développer une solution native de transfert de données.

Les premières traces de ce projet ont été découvertes par 9to5Google dans la version de développement Android Canary 2512 (ZP11.251121.010), accessible sur les appareils Pixel, et son équivalent est attendu dans une future version bêta d'iOS 26.

Une solution native à attendre

Actuellement, pour passer d'un écosystème à l'autre, les utilisateurs doivent se tourner vers des applications dédiées comme Migrer vers iOS sur Android ou Android Switch sur iOS.

Ces outils peuvent néanmoins présenter des limites. Le nouveau projet vise à intégrer le processus de migration directement dans la phase de configuration initiale d'un appareil, le rendant ainsi natif et potentiellement beaucoup plus fiable.

Il est à attendre le transfert d'un plus grand nombre de types de données, même si pour le moment les détails sont assez maigres.

Pourquoi un tel revirement stratégique ?

Il n'est pas interdit de penser que la collaboration entre Apple et Google répond à une pression réglementaire croissante, notamment en Europe avec l'exigence de davantage d'interopérabilité pour favoriser la concurrence.

Le chemin est encore long avant que la fonctionnalité ne soit disponible pour le grand public. Les versions Canary d'Android sont des phases de développement très précoces, sujettes à de nombreuses modifications.

Apple et Google ont en tout cas confirmé une disponibilité future lors de la configuration d'un appareil.