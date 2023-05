En matière d'énergie alternative, pour le stockage et la gestion ponctuelle d'énergie au sein d'un réseau de distribution, la société Energy Vault mise sur le stockage gravitaire qui fait appel à une immense structure dans laquelle des blocs de béton sont suspendus.

Lorsque le besoin en énergie se fait sentir, les blocs de béton sont lâchés, transformant leur énergie potentielle de pesanteur en électricité par l'intermédiaire de câbles actionnant un alternateur.

En conditions normales, la structure utilise ainsi le réseau électrique pour faire monter de lourds blocs en hauteur. Lorsque le réseau est en demande, l'énergie potentielle des blocs est convertie en électricité et alimente le réseau de distribution pour équilibrer offre et demande.

Du béton pour stocker de l'énergie potentielle

Une installation est en cours de construction en Chine, à Redong, dans la province de Jiangsu et devrait être terminée d'ici le mois de juin 2023. L'immense structure utilisera des blocs de 24 tonnes pouvant être lâchés de 90 mètres de haut pour produire 1 MWh environ et sera adossée à une ferme de panneaux solaires.

Credit : Energy Vault

Selon Energy Vault, cette structure consomme 25 MW pour une capacité de stockage de 100 MWh qui servira donc d'énergie de réserve pour ajuster la demande sur le réseau principal du fournisseur SGCC (State Grid Corporation of China).

Si l'idée est intéressante et se rapproche des technologies STEP (station de transfert d'énergie par pompage) utilisant deux bassins à deux altitudes différentes, l'eau du premier alimentant une turbine et étant recueillie par le second, le passage à un système de transfert d'énergie par solide pose toutefois des questions pratiques et environnementales.

Des questions en suspens

La structure nécessaire est imposante et nécessite de grandes quantités de matériaux, à commencer par le béton nécessaire pour constituer les blocs, ce qui demande d'importantes ressources.

D'autre part, la quantité d'énergie stockée n'est pas très importante au regard des infrastructures engagées et par rapport à d'autres techniques de stockage gravitaire, limitant sa capacité d'industrialisation et de déploiement.

Energy Vault a tout de même plusieurs projets de déploiement en cours, dont un dans le Nevada, près de Las Vegas, pour NV Energy dans le cadre d'un système de stockage d'énergie de 220 MW / 440 MWh. La firme indique disposer de contrats et de projets de construction équivalant au total à 4,8 GWh.