Stromer, une entreprise helvétique spécialisée dans les VAE, a vu le jour en 2009 et s'est rapidement fait un nom grâce à ses produits de qualité supérieure et leurs performances remarquables. La marque met l'accent sur le design, la technologie et le confort du cycliste dans chacun de ses produits haut de gamme. Grâce à des systèmes d'assistance électrique puissants et efficaces, les vélos Stromer entrent toutefois dans la catégorie des S-Pedelec, qui demeure actuellement non autorisée dans la majorité des pays européens.

Dotés d'un moteur dépassant les 250 W et fournissant une assistance jusqu'à 45 km/h, ces VAE sont classés comme cyclomoteurs de la catégorie L1e-B selon les normes de l'Union européenne. Pour le moment, leur marché se concentre principalement aux États-Unis, où ils sont classifiés comme des vélos électriques de classe 3, ou dans des pays tels que la Suisse, où la réglementation est différente et où ils entrent dans la catégorie L1e-A. Dans ce dernier cas, et sous certaines réglementations, leur utilisation est autorisée sur la voie publique. Afin de fournir une assistance optimale, les systèmes Stromer nécessitent des batteries de grande capacité.

Pour en revenir à l'actualité, Stromer a dévoilé, lors du salon Eurobike, un prototype fonctionnel de sa batterie à l'état solide. Actuellement, la gamme de vélos électriques de l'entreprise peut atteindre une autonomie de 120 à 260 km, nécessitant entre 3,7 et 7 heures de charge. Cependant, conscient de la nécessité d'améliorer ces temps de rechargement, le fabricant travaille activement pour réduire cette contrainte. La solution prometteuse réside dans l'utilisation d'une batterie à semi-conducteurs à l'état solide, qui pourrait considérablement réduire ces longues heures d'attente.

Grâce à cette technologie innovante, les cyclistes pourraient recharger complètement leur vélo en seulement quelques minutes, leur permettant de reprendre la route sans attendre longtemps. Outre des temps de charge plus rapides, les batteries à semi-conducteurs offrent une sécurité accrue et une densité énergétique supérieure, se traduisant par une autonomie améliorée ou des batteries plus compactes et légères, tout en limitant grandement les risques liés à la surchauffe ou encore d'explosion.

Tomi Viiala, PDG de Stromer, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette avancée en déclarant :

"La batterie céramique à l'état solide est notre Graal. Cette nouvelle technologie ouvre de nombreuses perspectives d'avenir, notamment en termes de sécurité et de vitesse de chargement, qui sera environ 10 fois plus rapide que celle d'une batterie au lithium classique."

Avec cette avancée prometteuse, Stromer se positionne à la pointe de l'innovation dans le domaine des vélos électriques. Il ne restera qu'à vérifier ceci en test réel.