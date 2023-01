Quand une nouvelle année débute, elle s'accompagne souvent de quelques annonces d'augmentations de prix. L'iPhone ne fait pas exception pour 2023 et dans un registre particulier. Une annonce d'Apple concerne en effet ses anciens modèles de smartphone iOS, quand il s'agit de réparer et remplacer la batterie.

Sur son site, Apple indique qu'à partir du 1er mars prochain, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 24 € pour tous les modèles d'iPhone antérieurs à l'iPhone 14. Sans compter les frais d'expédition de l'iPhone qui pourront être ajoutés.

À remplacer avant le 1er mars si besoin

Jusqu'à la fin du mois de février, Apple facture 75 € le remplacement de la batterie d'un iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 ou iPhone 13, et indépendamment du type de version du smartphone (Pro Max, Pro, mini, XS Max, XS, XR…) Pour l'iPhone 8, iPhone 7, iPhone 5, iPhone SE et jusqu'à l'iPhone 5 avec leurs diverses déclinaisons, le coût du remplacement de la batterie est de 55 €.

À compter du 1er mars prochain, il faudra donc ajouter 24 € pour des coûts de remplacement de batterie encore plus élevés de 99 € et 79 €. À noter que pour l'ensemble des versions de l'iPhone 14 qui n'est pas concerné par l'ajustement de prix, le coût de remplacement de la batterie est de 119 €.

" Votre produit est éligible à un remplacement de batterie sans frais supplémentaires si vous avez souscrit un contrat AppleCare+ et si la batterie de votre produit conserve moins de 80 % de sa capacité d’origine ", souligne par ailleurs Apple.

Et pour la réparation en libre-service ?

Rappelons que le groupe du Cupertino a lancé en France le mois dernier son programme Self Service Repair. Cette réparation en libre-service concerne les modèles iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE de 3e génération.

Avec un kit de vis, une batterie est actuellement proposée à 75 € pour l'iPhone 12 et iPhone 13, et à 55 € pour l'iPhone SE (3e génération). Il est à supposer que la hausse de prix de 24 € sera également - et logiquement - répercutée dans le cadre du programme de réparation par soi-même d'Apple.