La dernière ligne droite est souvent la plus stressante pour les joueurs, mais EA vient de lâcher deux informations qui devraient grandement rassurer la communauté console attendant Battlefield 6.

Alors que le jeu s'apprête à débarquer ce 10 octobre, un email officiel confirme ce que beaucoup espéraient : un mode performance pour jouer à 120 images par seconde sera bien de la partie. Mieux encore, les premiers retours sur les versions physiques indiquent que le jeu sera entièrement sur le disque, une pratique devenue bien trop rare.

Comment Battlefield 6 atteindra-t-il les 120 FPS sur consoles ?

C'est la nouvelle qui va faire plaisir aux compétiteurs. Selon un email envoyé par EA, le jeu proposera deux modes graphiques distincts sur consoles. Un mode "qualité" mettra l'accent sur des visuels à haute fidélité, idéal pour profiter de la campagne solo, tandis qu'un mode "performance" visera un framerate pouvant atteindre 120 FPS. C'est une excellente nouvelle, à l'heure où de nombreux titres AAA peinent encore à maintenir un 60 FPS stable sur PS5 et Xbox Series.





Le message d'EA mentionne également des "améliorations spécifiques à la PS5 Pro", ce qui laisse supposer que la future console de Sony bénéficiera de modes encore plus optimisés, que ce soit en termes de résolution ou de fluidité.

Le jeu sera-t-il vraiment complet sur le disque ?

C'est l'autre excellente surprise, qui va à contre-courant d'une tendance de plus en plus frustrante. Les premiers joueurs ayant reçu leur version disque sur PS5 ont confirmé sur Reddit : le jeu est jouable dans son intégralité sans nécessiter un téléchargement massif et obligatoire dès le premier lancement. Tous les modes sont accessibles et les serveurs sont même déjà ouverts pour ceux qui ont le jeu en avance.





Cette décision d'EA est un vrai soulagement pour les joueurs disposant d'une connexion internet limitée et une marque de respect pour le format physique. Attention tout de même : un patch "day one" conséquent, avec plus de 200 correctifs, est déjà annoncé pour le lancement officiel. Il faudra donc bien prévoir une mise à jour, mais le cœur du jeu, lui, sera bien sur la galette.

Que nous réserve l'avenir avec le contenu post-lancement ?

L'email d'EA ne s'arrête pas aux considérations techniques et lève un coin du voile sur le futur du jeu. La première saison de contenu, prévue pour le 28 octobre, introduira bien de nouvelles cartes, des armes inédites et des modes de jeu supplémentaires, le tout gratuitement. Mais le plus intrigant reste la mention de mystérieuses "opérations secrètes".





On ignore encore tout de cette nouvelle fonctionnalité, mais son arrivée dès la première saison suggère une volonté de la part de DICE d'offrir un suivi riche et régulier, avec des ajouts qui pourraient aller au-delà des simples mises à jour de contenu traditionnelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sort officiellement Battlefield 6 ?

Battlefield 6 sera disponible pour tous le vendredi 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs ayant précommandé certaines éditions peuvent y accéder quelques jours en avance.

Le jeu proposera-t-il du crossplay ?

Oui, l'email d'EA confirme la présence d'un "crossplay amélioré" entre toutes les plateformes (PC, PlayStation et Xbox), ce qui permettra aux joueurs de s'affronter quelle que soit leur machine.

La version PS5 Pro sera-t-elle différente ?

L'annonce d'EA mentionne des "améliorations spécifiques à la PS5 Pro". On peut s'attendre à ce que le jeu profite de la puissance supplémentaire de la console pour offrir une meilleure résolution en mode "qualité" et un framerate plus stable ou plus élevé en mode "performance".