Battlefield 6 a beau être un immense succès, il lui manque une dimension essentielle qui a fait la gloire de ses aînés : le combat naval. Une absence remarquée qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui ne devrait pas durer.

Une récente fouille dans les fichiers du jeu par des dataminers vient de confirmer ce que le studio DICE laissait entendre : la guerre sur l'eau est bien en développement, et les premiers véhicules sont déjà identifiés.

Que révèle cette fuite de données ?

La confirmation vient du monde souterrain du datamining. Le très fiable Tom Henderson (Insider Gaming) a rapporté la découverte de lignes de code sans équivoque dans les fichiers multijoueur de Battlefield 6. Ces lignes font directement référence à deux types de véhicules nautiques : un jet-ski et un RHIB (un bateau semi-rigide d'assaut).

Le nom de code du jeu, "Glacier", étant présent dans les lignes de code, le doute n'est pas permis. Ces véhicules sont bien en cours de développement actif pour le dernier opus de la franchise.

Les développeurs avaient-ils prévu le coup ?

Absolument, et c'est ce qui rend cette fuite si crédible. Le studio DICE avait déjà reconnu, quelques jours avant la sortie du jeu, que les "demandes pour du combat naval n'étaient pas passées inaperçues". Les développeurs avaient alors promis de "continuer à construire un Battlefield qui reflète ce que les joueurs veulent".





Cette fuite n'est donc pas une surprise, mais la première preuve concrète que le studio tient sa promesse et travaille activement à l'intégration de cette dimension de combat qui manquait tant aux fans de la première heure.

Quand peut-on espérer prendre la mer ?

Ne sortez pas vos maillots de bain tout de suite. Il est quasiment certain que le combat naval ne fera pas partie de la Saison 1, qui se déroule d'octobre à décembre. La feuille de route officielle de cette première saison ne mentionne aucun véhicule de ce type, et les nouvelles cartes annoncées ne semblent pas conçues pour des affrontements maritimes.





Une arrivée lors de la Saison 2 ou 3, courant 2026, semble donc l'hypothèse la plus probable. Cela permettrait à DICE d'offrir un ajout de contenu majeur et très attendu pour la deuxième année du jeu, et de le rapprocher encore un peu plus de ses illustres prédécesseurs comme le mythique Battlefield 4.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les véhicules qui ont fuité ?

Les fichiers du jeu mentionnent explicitement un "JetSki" et un "RHIB" (Rigid-Hulled Inflatable Boat), qui est un type de bateau d'assaut semi-rigide rapide, souvent utilisé pour le transport de troupes.

Pourquoi le combat naval n'était-il pas présent au lancement du jeu ?

Le développement d'un jeu de l'ampleur de Battlefield 6 est extrêmement complexe. Il est probable que les équipes de DICE aient préféré se concentrer sur la stabilisation des combats terrestres et aériens pour le lancement, et de garder le développement du combat naval, qui nécessite des cartes et une physique spécifiques, pour une mise à jour post-lancement majeure.

Y aura-t-il des navires plus gros, comme des porte-avions ?

C'est une possibilité, mais rien ne le confirme pour l'instant. La fuite ne mentionne que des embarcations légères. Cependant, la présence de porte-avions dans les anciens jeux comme Battlefield 4, qui servaient de base mobile, est une demande forte de la communauté. Il n'est pas exclu que DICE y travaille pour des saisons futures.