L'heure de vérité a sonné pour les joueurs PC. À quelques jours de la sortie de Battlefield 6, ce 10 octobre, le studio DICE a enfin mis cartes sur table en dévoilant l'intégralité des configurations requises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour toutes les bourses : du PC le plus modeste à la station de combat la plus extravagante, personne n'est laissé sur le bord de la route.

Quelle configuration pour simplement jouer au jeu ?

C'est la bonne surprise de cette annonce : Battlefield 6 se veut accessible. Conscient qu'une part "substantielle" des joueurs de la bêta d'août n'atteignait même pas la configuration minimale, DICE a visiblement travaillé d'arrache-pied pour optimiser son moteur. Le ticket d'entrée pour jouer en 1080p à 30 images par seconde avec des réglages bas est donc très raisonnable :

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go VRAM)

Nvidia GeForce ou AMD (6 Go VRAM) Mémoire vive : 16 Go de RAM

Une configuration qui correspond à de nombreuses machines d'entrée de gamme ou un peu datées, confirmant la volonté d'EA de toucher le public le plus large possible.

Que faudra-t-il pour profiter du jeu en 4K ?

C'est là que les choses se corsent et que Battlefield 6 montre ses muscles. Pour une expérience "Ultra", c'est-à-dire jouer en 4K à 60 FPS avec tous les réglages au maximum, il faudra une machine de guerre. Le jeu tournera en résolution native, sans upscaling, à condition d'avoir au moins un Core i9-12900K ou un Ryzen 7 7800X3D, couplé à une RTX 4080 ou une RX 7900 XTX.

Mais DICE a prévu un niveau encore supérieur, baptisé "Ultra++". L'objectif ? Atteindre 240 images par seconde en 4K, en activant cette fois le DLSS et la génération d'images. Pour ce faire, il faudra s'équiper du nec plus ultra : une Nvidia GeForce RTX 5080 et un processeur de dernière génération comme l'Intel Core Ultra 9 285K ou l'AMD Ryzen 7 9800X3D.

Pourquoi un tel grand écart entre les configurations ?

Cette stratégie à deux vitesses est parfaitement assumée par DICE. D'un côté, l'enjeu commercial est crucial : "Nous voulons que le plus de gens possible puissent jouer au jeu", a expliqué Christian Buhl, le directeur technique. L'optimisation pour les petites configurations était donc "super critique".





De l'autre, Battlefield a toujours été une vitrine technologique. Les réglages "Ultra++" sont clairement pensés pour les passionnés et pour pousser le matériel le plus récent dans ses derniers retranchements. C'est une manière de s'assurer que le jeu restera une référence graphique pendant des années, tout en encourageant l'adoption des nouvelles générations de cartes graphiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu nécessite-t-il obligatoirement un SSD ?

Si la configuration minimale mentionne encore un disque dur classique (HDD) avec 55 Go d'espace, il est fortement recommandé d'utiliser un SSD pour toutes les configurations supérieures. Pour les modes "Recommandé" et "Ultra", 90 Go d'espace sur SSD sont requis pour garantir des temps de chargement acceptables.

Le DLSS de Nvidia est-il indispensable pour jouer en 4K ?

Non. Il est tout à fait possible de jouer en 4K native à 60 FPS en mode "Ultra" sans aucune technologie d'upscaling, à condition d'avoir une carte graphique très puissante (RTX 4080 ou équivalent). Le DLSS (et sa fonction de Frame Generation) devient en revanche obligatoire pour atteindre les fréquences d'images extrêmes du mode "Ultra++" (144 FPS et plus).

Windows 10 est-il toujours supporté ?

Oui, Windows 10 est listé comme compatible pour la configuration minimale. Cependant, les développeurs recommandent fortement Windows 11 pour toutes les autres configurations, notamment pour profiter des dernières optimisations et technologies graphiques.