La guerre contre la triche est un éternel recommencement pour les jeux de tir en ligne, et Battlefield 6 ne fait pas exception. Après une bêta qui a confirmé les pires craintes de la communauté, avec plus de 330 000 tentatives de triche bloquées en quelques jours, les développeurs ont décidé de sortir l'artillerie lourde. La solution ? Un système de crossplay à deux vitesses qui s'apparente à une véritable mise en quarantaine de la plateforme PC.

Comment fonctionnera ce crossplay à deux vitesses ?

Par défaut, le crossplay de Battlefield 6 sera activé pour toutes les plateformes (PC, PS5 et Xbox Series X/S). Cependant, EA a intégré une option simple mais lourde de sens : un interrupteur pour activer un crossplay "console uniquement".

Concrètement, si un joueur sur PlayStation ou Xbox désactive l'option, le matchmaking l'isolera complètement des joueurs PC pour ne le connecter qu'à d'autres joueurs consoles. Le studio précise que même avec le crossplay total activé, le système privilégiera toujours de remplir les salons avec des joueurs consoles avant d'y ajouter des joueurs PC.

Pourquoi EA a-t-il capitulé face à la triche sur PC ?

C'est un secret de polichinelle : la triche est un fléau bien plus répandu sur PC que sur les écosystèmes fermés des consoles. Conscient de cette réalité, et face à la frustration grandissante des joueurs manettes, DICE a choisi la voie du pragmatisme.

Christian Buhl, directeur technique, l'admet sans détour : "Nous ne pourrons jamais gagner contre les tricheurs. C'est un jeu du chat et de la souris sans fin". Malgré la mise en place de mesures robustes comme le nouvel anti-cheat "Javelin" et l'obligation du Secure Boot, le studio offre aux joueurs console une porte de sortie, admettant implicitement que la meilleure protection reste l'isolement.

Quelles sont les implications pour la communauté Battlefield ?

Cette décision s'inscrit dans une approche "console d'abord" assumée par le studio, mais elle n'est pas sans conséquences. Si elle garantit une expérience plus saine pour une large partie de la communauté, elle fracture de fait la base de joueurs et va à l'encontre de la promesse d'un écosystème unifié que le crossplay était censé apporter.

C'est le prix à payer pour la tranquillité. En parallèle, les développeurs assurent avoir "complètement retravaillé" l'aide à la visée pour les manettes afin de rééquilibrer les affrontements face au combo clavier-souris, montrant une volonté claire de soigner une base de joueurs qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le crossplay "console uniquement" sera-t-il activé par défaut ?

Non, par défaut, le crossplay complet entre PC, PlayStation et Xbox sera activé. Les joueurs souhaitant s'isoler des joueurs PC devront se rendre dans les menus du jeu pour désactiver manuellement cette option et basculer en mode "console-only crossplay".

Quelles sont les mesures anti-triche spécifiques au PC ?

En plus de la surveillance humaine, Battlefield 6 impose deux barrières techniques sur PC : l'activation du Secure Boot dans le BIOS, une mesure de sécurité au niveau du système, et l'utilisation de leur nouvel anti-cheat propriétaire baptisé "Javelin". EA a également des équipes dédiées à l'analyse et au bannissement des tricheurs.

Cette option résout-elle l'avantage du clavier-souris sur la manette ?

Indirectement. L'objectif principal est de lutter contre les logiciels de triche. Cependant, en isolant les joueurs consoles, cela limite de fait les affrontements contre les joueurs clavier-souris. De plus, les développeurs ont confirmé avoir entièrement revu l'aide à la visée (aim assist) pour les manettes afin de rendre les duels plus équitables, quelle que soit la plateforme.