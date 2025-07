Epic Games ne fait pas dans la dentelle. L'éditeur, très présent sur les réseaux sociaux, a affiché la couleur sans détour : des actions légales ont été enclenchées contre deux larrons. Le premier, répondant au pseudonyme de Zebsi, est accusé d'attaques par déni de service (DDoS) contre des streamers en direct de Fortnite. Le second, Mirrored, non seulement utilisait des cheats dans les tournois Fortnite, mais en distribuait aussi à d'autres joueurs. La sentence ? Double peine : un bannissement définitif de Fortnite pour les deux, et surtout, l'obligation de publier des déclarations publiques sur YouTube reconnaissant leurs torts. Zebsi, malgré ses quelques milliers d'abonnés, a publié une vidéo textuelle exprimant son "regret". Mirrored, lui, s'est fendu d'un mot d'excuse à la communauté, confessant avoir "violé les règles d'Epic" et affirmant être "banni pour toujours" du jeu, avec la menace de poursuites s'il refourgue à nouveau des cheats. Le message est clair : "Si vous enfreignez les règles, il y a des conséquences", martèle Epic Games.

We took legal action against two people who cheated and broke our rules:



One sold and used cheats and the other carried out cyber attacks on content creators who were livestreaming gameplay (aka: DDoS attacks). Both have been ordered to stop these activities and are banned from… — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 14, 2025

Pourquoi cette stratégie "humiliante" pour Epic Games ?

Cette approche musclée d'Epic Games s'inscrit dans une offensive bien plus large des éditeurs de jeux vidéo contre la triche. Mais la véritable trouvaille ici, c'est cette touche d'humiliation publique. L'objectif est double et vise à dissuader l'ensemble de la communauté de violer les règles. D'abord, on veut dissuader par l'exemple. Voir des tricheurs avoués, mis au ban et contraints de s'excuser en public, cela envoie un message retentissant à toute la communauté. Ensuite, il s'agit de bétonner l'intégrité de l'écosystème de Fortnite. On parle d'un jeu où les tournois pèsent des sommes colossales. Epic Games, d'ailleurs, a déjà mené une douzaine de procès similaires, souvent contre des profiteurs de ces activités illicites. Le passé a même vu des gains de tournois détournés finir dans les caisses d'œuvres caritatives. Ces excuses forcées, bien que pouvant paraître "pathetiques" pour certains, sont vues par Epic comme une astuce redoutable : ternir la réputation des tricheurs est parfois plus cinglant qu'une simple amende. Surtout quand on est un mastodonte de plusieurs milliards face à de simples individus.

La triche : un combat sans fin pour les éditeurs ?

La triche est un cancer qui ronge l'industrie du jeu vidéo depuis des décennies. Les logiciels anti-cheat, comme l'Easy Anti-Cheat de Fortnite, font ce qu'ils peuvent. Mais soyons clairs, ils ont leurs limites. Les tricheurs, eux, sont de vrais as pour dénicher les failles et contourner la moindre protection. Et c'est justement là que l'approche d'Epic Games sort du lot. Tandis que certains concurrents, comme Activision avec Call of Duty, se contentent de nous abreuver de stats de bannissements, Epic va bien au-delà. Poursuivre en justice, imposer des aveux publics, se présente comme une pression que la simple création d'un nouveau compte ne peut pas effacer. On a vu des scénarios similaires ailleurs, sur des jeux comme Destiny 2 ou Valorant. Le vol de comptes, les attaques DDoS qui plombent les parties de streamers, tout ça coûte des millions aux éditeurs. Epic Games investit lourdement dans cette "force de frappe" juridique, histoire de protéger la loyauté de ses joueurs et l'attractivité de son écosystème, qu'il soit pour le casual ou l'e-sport.

Une stratégie qu'Apple ou Nintendo pourraient bien jalouser ?

Cette tactique agressive d'Epic Games, elle fait écho. On l'a déjà vue chez d'autres géants de la tech. Nintendo, par exemple, n'a pas hésité à faire appel au FBI pour traquer des sites de piratage, histoire de marquer les esprits et de faire un exemple éclatant. L'idée est la même : envoyer un signal fort, qui résonne. Chez Epic, la question de l'amende financière n'est pas toujours le cœur du sujet. Non, la vraie punition, c'est l'humiliation publique. Un joueur comme RepulseGod, pris la main dans le sac, a dû reverser ses gains de tournoi à une œuvre caritative, en plus de sa prestation d'excuses. C'est une stratégie que certains pourraient trouver "stylée". Pourquoi ? Parce qu'elle ne vise pas à "ruiner la vie" d'un tricheur pour une simple erreur de jeu, mais à le marquer au fer rouge de la honte publique. Une sorte de justice médiatique qui, Epic l'espère, va rendre la triche bien moins attractive sur le long terme. Histoire de faire réfléchir à deux fois avant de franchir la ligne rouge. Le débat sur la meilleure façon de combattre la triche continue, mais Epic Games semble avoir trouvé une méthode qui fait ses preuves.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Epic Games force-t-il les tricheurs à des excuses publiques ?

Epic Games utilise les excuses publiques comme une tactique dissuasive. L'objectif est clair : nuire à la réputation des tricheurs et montrer, au-delà du simple bannissement, que la triche a des conséquences sévères, afin de protéger l'intégrité de Fortnite.

Quels types de tricheurs sont ciblés par Epic Games ?

Epic Games ne s'en prend pas qu'aux utilisateurs de cheats. Ils ciblent aussi activement ceux qui vendent ou distribuent ces logiciels, ainsi que les individus qui perturbent l'expérience des autres joueurs, notamment par des attaques DDoS contre des streamers ou le vol de comptes.

Est-ce que cette stratégie d'Epic Games est unique dans l'industrie du jeu vidéo ?

Non, bien qu'agressive, cette tactique s'inscrit dans une tendance de fond. De plus en plus d'éditeurs poursuivent légalement les tricheurs et les vendeurs de cheats. Des situations comparables ont été observées sur des titres comme Destiny 2 ou Valorant. Des géants comme Nintendo ont également mené des actions légales musclées contre le piratage.