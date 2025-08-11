Les amateurs de FPS peuvent se réjouir : Battlefield 6, pas encore lancé officiellement, vient de bousculer la hiérarchie des FPS en signant le plus important pic de joueurs simultanés jamais enregistré par la franchise sur Steam.

L’open beta, accessible depuis ce week-end, a vu déferler une vague impressionnante de curieux et d’aficionados, propulsant le titre dans le top des jeux les plus joués simultanément. Le vénérable Call of Duty a-t-il finalement trouvé son maître ?

Un record de fréquentation inédit

La communauté gaming n’a pas attendu la sortie officielle de Battlefield 6 pour se rassembler en masse. Dès l’ouverture de la beta publique le 9 août, plus de 521,079 joueurs se sont retrouvés simultanément sur Steam – un chiffre qui relègue au second plan tous les précédents records de la franchise, et vient surpasser celui établi par Call of Duty avec 491,670 joueurs lors du lancement de Warzone 2.0 en 2022.

Battlefield 6 devient le FPS ayant enregistré le plus grand nombre de joueurs actifs lors d’une beta ouverte sur Steam et cette performance place le jeu à la 18e position des plus hauts pics de joueurs, tous genres confondus, sur la plateforme Steam.

L’engouement est tel que des files d’attente prolongées ont été observées avec parfois plus de 250,000 joueurs patientant pour accéder aux serveurs, preuve d’une demande sans précédent pour cette nouvelle itération. « Les serveurs tiennent le choc malgré des files d’attente record. »

La revanche du FPS : Battlefield dépasse Call of Duty

Après des années d’érosion de sa base communautaire, la licence Battlefield reprend du poil de la bête, et affiche un retour remarqué face à son concurrent historique.

Cette ascension fulgurante n’est pas anodine : le mode multijoueur, ses maps inspirées et l’accent mis sur une expérience de jeu dynamique et destructible constituent les principaux atouts de cette réussite.



La performance de Battlefield 6 ne se limite pas à l’aspect numérique : le jeu arrive à fédérer plus de cinq fois le nombre de joueurs atteints par Battlefield 2042 à son lancement en 2021.

Il figure comme le FPS triple A ayant engrangé le plus de joueurs simultanés sur Steam, loin devant les concurrents historiques. Ce résultat met en lumière une mutation du rapport de force entre les deux mastodontes du secteur : « Battlefield n’a pas simplement égalé Call of Duty, il a pris l’avantage. »

Des chiffres qui interpellent l’industrie

La portée de ce record ne se cantonne pas à l’univers Battlefield ; elle fait écho à l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo. Rares sont les titres qui parviennent à passer le cap symbolique des 500,000 joueurs simultanés sur Steam lors d’une phase de test, lors du lancement d’une open beta.

Pour situer, quelques poids lourds comme Counter-Strike, Dota 2 ou PUBG occupent traditionnellement le haut du classement, mais peu de nouveautés réussissent à s’y insérer.

Ce coup d’éclat est d’autant plus marquant que seuls les joueurs Steam sont comptabilisés : l’audience globale, si l’on additionne les utilisateurs consoles et autres plateformes, culmine au-delà du million de participants actifs.



Les développeurs de DICE semblent avoir trouvé la recette, misant sur une optimisation technique solide (files d’attente gérées, stabilité des serveurs) et sur une accessibilité matériel revisitée, qui a permis à plus de joueurs de profiter de ce premier essai. « L’engouement est porté par des choix techniques judicieux et une communication maîtrisée. »

Quelles conséquences pour le futur du multijoueur ?

Ce succès précoce laisse entrevoir plusieurs scénarios pour l’évolution du secteur. D’abord, la véritable confrontation entre Call of Duty et Battlefield ne fait que débuter avec ce renversement statistique, et le lancement officiel de Battlefield 6, prévu le 10 octobre 2025, pourrait créer une nouvelle vague d’engouement encore plus massive.



Mais ce record implique également un regain d’intérêt pour les FPS multijoueurs massifs jusque-là dominés par des recettes éprouvées. En offrant une expérience « retour aux sources », tirant parti de la nostalgie des épisodes phares, mais avec les avancées techniques d’aujourd’hui, EA joue sur la fibre collective tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs.





Enfin, si l’engagement se confirme lors du lancement officiel, Battlefield 6 pourrait même intégrer le top 10 des jeux les plus joués de l’histoire de Steam, dépassant potentiellement le million de joueurs simultanés et bousculant les standards du secteur.

Toutefois, il reste à voir si l'engouement initial se maintiendra dans le temps. Nombre de titres ont connu un beau démarrage avant de s'essouffler rapidement. A voir si Battlefield 6 saura éviter cet écueil.