Bouygues Telecom annonce aujourd'hui être le premier opérateur à proposer exclusivement du Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 7 certifié dans sa nouvelle gamme d'offres Bbox qui s'articule toujours autour de Bbox fit, Bbox must et Bbox ultym.

Bbox fit et Bbox must sont ainsi avec Wi-Fi 6, tandis que Bbox ultym est avec Wi-Fi 7, sachant que Bouygues Telecom met en avant la première box fibre certifiée Wi-Fi 7 en France (bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz).

Introduite en janvier dernier, cette box fibre certifiée Wi-Fi 7 est désormais proposée dans toutes les offres Bbox ultym à partir de 44,99 € par mois pendant un an, puis 51,99 € par mois. Les débits sont de jusqu'à 8 Gbit/s pour Bbox ultym (sous réserve d'éligibilité).

Des hausses de prix au rendez-vous

Hormis l'abandon du Wi-Fi 5, du changement est à signaler pour les débits avec Bbox fit qui passe d'un débit symétrique de jusqu'à 600 Mbit/s à jusqu'à 1 Gbit/s de débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s de débit montant.

De son côté, Bbox must reste à jusqu'à 2 Gbit/s de débit descendant et jusqu'à 900 Mbit/s de débit montant. Ce qui n'empêche pas une hausse tarifaire qui accompagne également Bbox fit.

Auparavant, Bbox must était à 34,99 € par mois pendant un an, puis 41,99 € par mois. Désormais, c'est un tarif de 35,99 € par mois pendant un an, puis 42,99 € par mois. Pour Bbox fit (sans téléphonie et sans télévision), la hausse de prix est plus marquée.

Le tarif de Bbox fit passe de 19,99 € par mois pendant un an, puis 32,99 € par mois, à 28,99 € par mois pendant un an, puis 35,99 € par mois. En rappelant que les offres sont avec engagement d'un an.

Sans toucher à B&You Pure fibre

Avec l'arrivée de la box Wi-Fi 7, la hausse de prix pour Bbox ultym était déjà connue. Pour mémoire, le tarif était au préalable de 42,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par an.

À noter que Bouygues Telecom ne remanie pas son offre B&You Pure fibre (sans engagement) lancée fin 2024 à 23,99 € par mois.