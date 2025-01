Comme attendu et après de grosses fuites, Bouygues Telecom lève le voile en ce début d'année sur une nouvelle Bbox. Elle est introduite comme la première box fibre certifiée Wi-Fi 7 en France. Une manière de souligner une certification complète par la Wi-Fi Alliance.

Les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et surtout 6 GHz pour les gros débits sont de la partie dans l'optique d'une utilisation totale et de manière simultanée via une agrégation des fréquences. Avec la bande 6 GHz, les canaux ont une largeur de 320 MHz.

Les bandes 5 GHz et 6 GHz profitent chacune de quatre antennes, et deux antennes sur la bande 2,4 Ghz. Deux répéteurs tri-bandes certifiés Wi-Fi 7 peuvent également être associés et il est à noter le chiffrement WPA3.

« La certification atteste que notre nouvelle Bbox est conforme au standard 802.11be (Wi-Fi 7) et garantit sa compatibilité avec tous les équipements Wi-Fi, quelle que soit leur version », écrit Bouygues Telecom qui met donc beaucoup l'accent sur du Wi-Fi 7 certifié.

8 Gbit/s de débit descendant et montant

Avec compatibilité XGS-PON et sous réserve d'éligibilité, la connexion en fibre optique est susceptible d'atteindre 8 Gbit/s de débit symétrique. La nouvelle Bbox WiFi 7 dispose à l'arrière d'un port Ethernet 10G et de deux ports Ethernet 1G, ce qui peut paraître un peu chiche… mais il y a le Wi-Fi 7 jusqu'à 7 Gbit/s.

À l'avant, un écran tactile couleur a été prévu dans le but d'une gestion simplifiée et notamment pour piloter facilement le Wi-Fi 7, ce qui pourra aussi se faire depuis l'application Bouygues Telecom.

Passage désormais obligé, Bouygues Telecom met en avant une box éco-conçue avec une coque constituée de plus de 90 % de plastique recyclé, un remplacement facile des pièces, ainsi qu'une forme spécialement étudiée pour l'optimisation du refroidissement passif.

Une offre Bbox ultym avec WiFi 7

La nouvelle Bbox WiFi 7 entre dans le cadre d'une offre Bbox ultym étiquetée WiFi 7 à 44,99 € par mois pendant 12 mois, puis 51,99 € par mois (engagement 1 an). Elle sera d'abord proposée dans les boutiques de Bouygues Telecom à partir du 27 janvier prochain.

Avec l'offre de convergence B.iG, le tarif de Bbox ultym WiFi 7 restera à 44,99 € par mois à l'issue de l'échéance d'un an.