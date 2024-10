En marge du lancement officiel de sa marque B.iG pour des avantages clients Bbox et mobile via des remises à destination de la famille au sens large du terme, Bouygues Telecom souffle le chaud et le froid avec ses offres d'accès à Internet en fibre optique.

La bonne nouvelle est une hausse des débits proposés. En milieu de gamme, Bbox must propose désormais un débit descendant de jusqu'à 2 Gbit/s et un débit montant de jusqu'à 900 Mbit/s. Auparavant, c'était respectivement jusqu'à 1 Gbit/s et 700 Mbit/s.

Sous réserve d'éligibilité et avec équipement compatible (module ou carte 10G), le haut de gamme incarné par Bbox ultym passe à un débit descendant de jusqu'à 8 Gbit/s et montant de jusqu'à 1 Gbit/s, au lieu de jusqu'à 2 Gbit/s et 900 Mbit/s.

Une hausse de 2 € par mois après un an

La mauvaise nouvelle est que la hausse des débits s'accompagne d'une hausse des prix qui épargne toutefois la première année d'engagement. Au-delà, c'est 41,99 € par mois pour Bbox must et 49,99 € par mois pour Bbox ultym, soit une augmentation de +5 % et +4 %.

En entrée de gamme, Bbox fit (non compatible avec B.iG) voit ses débits augmenter, mais pas son prix. Bbox fit bénéficie d'un débit symétrique de jusqu'à 600 Mbit/s au lieu de 400 Mbit/s. Son prix est de 19,99 € par mois la première année, puis 32,99 € par mois.

À noter par ailleurs qu'en xDSL, les prix de Bbox must et Bbox ultym (pas Bbox fit) connaissent aussi une inflation au-delà la première année (49,99 € et 57,99 € par mois ; +4 % et +3,5 %).

N.B. : Le site de Bouygues Telecom n'est pas tout à fait à jour (la page d'accueil des offres Bbox), contrairement aux fiches contractuelles à partir de ce 7 octobre.