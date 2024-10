C'est une annonce qui semble arriver comme une réponse à Free et ses avantages Free Family, même si Bouygues Telecom avait préparé ce lancement bien en amont. L'opérateur introduit une nouvelle marque B.iG avec une offre de convergence à destination des familles. Elle sera disponible le 7 octobre prochain.

La proposition repose sur un pack avec l'association d'une offre Bbox must ou Bbox ultym et de forfaits mobiles Bouygues Telecom. La Bbox bénéficie d'une réduction de 7 € par mois et jusqu'à 10 lignes mobiles Bouygues Telecom peuvent être ajoutées avec des remises progressives pour chacune.

Bouygues Telecom détaille qu'un forfait mobile supplémentaire (à partir de 20 Go et jusqu'à 300 Go) donne droit à une remise de 5 € par mois. Avec deux forfaits, c'est une remise de 8 € par mois pour chacune des deux lignes. À partir de trois forfaits mobiles et jusqu'à dix lignes par famille B.iG, la remise est de 10 € par mois pour chacune des lignes.

Des RIB potentiellement différents pour les lignes

" Avec B.iG, plus on est nombreux, plus c'est avantageux. Pour une famille avec une Bbox et quatre forfaits mobiles : c'est une économie de 564 € chaque année et pas uniquement la première année ! ", écrit Bouygues Telecom.

Ce calcul se base sur une première souscription à une Bbox (engagement 12 mois minimum) et quatre forfaits Bouygues Telecom.

Pour B.iG, l'opérateur souligne qu'il est possible de déclencher un Giga Boost trois fois par an pour obtenir sans surcoût 20 Go supplémentaires sur l'un des forfaits mobiles du pack. Un autre point souligné (et différenciant) est qu'il est possible d'utiliser des RIB différents pour les lignes d'un même pack. Une famille… au sens large du terme.