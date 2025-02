Le monde des robots piscine évolue rapidement pour faire oublier la corvée de nettoyage régulier de la piscine, mais aussi pour optimiser l'entretien tout en l'adaptant à tout type de bassin (forme, revêtement, profondeur...).

Les appareils récents savent maintenant nettoyer le fond, les parois et même la ligne d'eau. Ils utilisent des filtres avancés pour garantir une bonne filtration de l'eau en complément des systèmes en place et utilisent des moteurs brassant l'eau éliminant ainsi la nécessité d'être relié à un tuyau d'alimentation.

Les dernières évolutions font entrer l'intelligence artificielle pour réaliser une cartographie et planifier des itinéraires de nettoyage. La nouvelle série de robots piscine AquaSense 2 de Beatbot présentée lors du salon CES 2025 de Las Vegas exploite les dernières avancées en la matière pour proposer des équipements à la pointe des technologies tout en promettant une grande facilité d'utilisation.

Des robots piscines autonomes et ultra performants

Le modèle AquaSense 2 Ultra est un robot piscine 5 en 1 qui nettoie non seulement le fond de la piscine, les murs et la ligne d'eau, mais aussi la surface de l'eau et assure enfin la purification de l'eau.

Clarification : le robot cible les petites particules en les coagulant avant de les capturer, ce qui garantit une eau cristalline à tout moment. Nettoyage de surface : il capture les débris flottants avec une grande précision Nettoyage de la ligne de flottaison : le robot grimpe et escalade les parois, en gardant les lignes de flottaison en parfait état. Nettoyage du fond : nettoie en profondeur le fond de la piscine, sans laisser de résidus. Nettoyage des parois : élimine la saleté des parois et s'adapte automatiquement à différentes formes, tailles et angles.

Il utilise un ensemble de capteurs IR et ultrasoniques ainsi qu'une caméra IA pour s'orienter et réaliser sa planification via la cartographie HybridSense.

Il dispose d'un système de filtration hautement efficace annoncé comme quatre fois plus performant qu'une filtration classique et collecte les débris restés au fond après le cycle de nettoyage.

Les robots piscine sont en outre dotés de la fonction Smart Surface les faisant flotter en fin d'opération pour faciliter leur récupération.

La gamme se compose des robots piscine AquaSense 2 Ultra, AquaSense 2 Pro et AquaSense 2 et chaque modèle a fait l'objet de tests rigoureux de durabilité permettant à la firme de proposer 3 ans de garantie sur ses produits.

Des tarifs spéciaux au lancement de la série AquaSense 2

Pour le lancement de la gamme AquaSense 2, Beatbot propose temporairement des tarifs abaissés sur ses robots piscines qui peuvent être achetés sur le site officiel du fabricant et sur Amazon, avec des réductions allant jusqu'à 29%.

C'est le moment d'en profiter pour bien préparer sa piscine avant l'arrivée des beaux jours et pour assurer son entretien régulier sans se fatiguer.

AquaSense 2 Ultra : 3850 € ramené à 3070 € (-20%)

: 3850 € ramené à 3070 € (-20%) AquaSense 2 Pro : 2699 € ramené à 2099 € (-22%)

: 2699 € ramené à 2099 € (-22%) AquaSense 2 : 1699 € ramené à 1199 € (-29%)

Attention, ces tarifs de lancement ne sont valides que jusqu'au 16 février 2025, il ne faut donc pas tarder pour en bénéficier !